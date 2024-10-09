«Не родила — пусть служит в армии!»

Странное дело, но призывы больше рожать все чаще звучат из уст тех, кто сам родить вообще не в состоянии. От мужчин. Нет, на первый взгляд, все объясняется просто: языком молоть не дрова колоть, так чего бы и не поупражняться в риторике, чего бы душу-то не отвести. Но ведь все равно возникает вопрос: почему так много желающих почесать больное именно об демографию. Мало, что ли, других проблем? К тому же страстная борьба за рождаемость исключительно на словах ведь только выглядит безопасной, а так-то могут и припахать. А с инициатора и спрос больше. В этом смысле мужские громкие выступления на репродуктивные темы представляются и правда весьма любопытными.

Сначала факты. Взять хотя бы пресловутый законопроект о запрете идеологии чайлдфри. Мужчины его поддерживают чаще, чем женщины. По данным сервиса SuperJob, запретительная инициатива воодушевляет 36% представителей сильного пола против 32% — слабого. Разрыв небольшой — всего 4%. Зато он существенно возрастает, если поставить вопрос иначе: спрашивать не столько об отношении к отказу от детей, а конкретизировать представления об идеальной семье. Так вот, исследования ВЦИОМ показывают, что 55% наших доблестных рыцарей хотят, чтобы в новых ячейках общества воспитывалось не менее троих детей. А вот женщин, придерживающихся подобных взглядов, уже на 12% меньше.

Но это цифры. Гораздо интереснее, как мужчины и женщины объясняют свои взгляды. Так, например, когда дамы ругают абстрактных чайлдфри, часто становится понятно, что дело-то вовсе и не в них. Часто выясняется, что россиянок пугает не абстрактная непонятно кем навязываемая идеология бездетности, а обыкновенное бытовое хамство, когда кто-то походя оскорбляет матерей и детей. Тут, конечно, налицо подмена понятий. Хамство ведь ничего не пропагандирует. Оно как противный октябрьский ветер — просто существует. Налетит, волосы растреплет, прогнившими листьями в лицо плюнет, собьет с ног. Чего он сказать-то хотел этим своим порывом? Да ничего. Настроение такое — сволочное. Неприятно, конечно.

Также и с отношением к многодетности.

Копни чуть глубже и выясняется: женщины не то чтобы не хотят рожать — не могут себе позволить. И некуда и не на что. И за здоровье страшно, а силы рассчитывать надо опять же вперед лет на двадцать.



Мужчины же чаще объясняют свое фантастическое чадолюбие, равно как и неприятие чайлдфри, политической необходимостью. Они же тактики и стратеги, им новые люди нужны, чтобы кого-нибудь победить: азиатов, надвигающихся ордами на страну, Запад, который отчаянно разлагает наше общество какими-то опасными идеями. Возможность родительства для иных граждан в брюках — это вовсе не вопрос самореализации, это призыв к бою.

О чем говорит обыватель-мужчина, что он предлагает? «Если женщина отказывается рожать, пусть служит в армии», — выдают эти борцы за демографию. И невдомек ушибленным, что от таких точно ни одна нормальная женщина рожать не захочет. Я уж не говорю о несоизмеримости предполагаемого вклада в общество. Человека вырастить — это минимум двадцать лет жизни, а год службы — это год службы. Я уж не спрашиваю, как в таком случае предлагается поступать с мужчинами, которые не служили — а их у нас в разы больше, чем бездетных женщин, около 70%. Даже фантазировать на эту тему не хочется.

Нет, отчасти такое поведение объяснимо. Тут срабатывает древний биологический механизм.

Мужчиной движет желание распространить свои гены как можно более широко, взять количеством, добиться, чтобы его племя перерожало племя соседнее.

Необязательно, конечно, орать при этом как подорванный, что «бабы совсем обнаглели», но если ничего иного для боевого клича не придумалось, то что ж. Да, понятно, мы не в каменном веке живем, у нас тут культура, правила хорошего тона, можно вроде бы свои первобытные побуждения если и не держать в узде, то хотя бы совсем уж отчаянно не выпячивать. Можно и сложнее как-то попробовать объяснить свои комплексы и страхи.

Впрочем, со сложностью тоже, пожалуй, можно перемудрить. Вот, например, Фрейд считал, что женщины завидуют мужчинам, точнее, их мужскому органу: вот прямо ни спать, ни есть, ни дышать ровно не могут — хотят себе такую же классную штуковину и постоянно ментально кастрируют ее законных обладателей. Но ведь может статься, что и наоборот это тоже работает. Вдруг права неофрейдистка Карен Хорни? Что, если мужчины испытывают лютую зависть к матке? Не все, не большинство даже, ну а вот отдельные экземпляры. А как еще объяснить желание присвоить чужую физиологию, чтобы по своему усмотрению ей распоряжаться? Как объяснить стремление подавить, унизить, запугать женщину, чтобы получить от нее желаемое? Весьма симптоматично, что рожать требуют уже и женщин, забеременевших в результате изнасилования.

Товарищи эти, само собой, все стараются рационализировать, дескать, они о судьбах родины думают. Об общем благе. Одновременно и о нравственности и экономической целесообразности. О том, чтоб каждая приносила стране пользу и делала это красиво. А не хочет — заставить. Не так, так эдак. Не родила — пусть служит. Не произвела на свет новых налогоплательщиков — пенсию отобрать. Вот только ключевое тут вовсе не благо, главные мотивы тут — «заставить» и «отобрать». Потому что кому-то страх как хочется самоутвердиться.

Можно, конечно, все опять перевернуть. И обвинить уже несносного автора, обозвать меня феминисткой, чайлдфри, врагом отечества. Но не выйдет. Я первая скажу, что дети — это здорово, что семья — это прекрасно. У меня у самой трое, и я искренне считаю, что они украшают мир, и вообще с ними весело. И я всегда радуюсь за других, выбирающих счастье родительства. Вот только выбор этого счастья, во-первых, не может быть недобровольным, а во-вторых, все имеет свою цену. Не готов платить — не ввязывайся. Хочешь проехаться на чужом горбу — не удивляйся, что другие не торопятся подставить спину.

Вообще я считаю так: кто выступает за многодетность любой ценой, тот пусть сам и рожает, а с других не спрашивает.

Если это мужчина, значит, пусть создает условия, чтобы его гены кому-то захотелось продолжить. Без всяких отговорок, что тетки все пошли меркантильные — не хотят размножаться в арендованной студии без каких-либо сбережений. Зарабатывай и продолжай свой великий род сколько хочется. Если кто топит за налог на бездетность, пусть сам его и платит. Причем, например, сразу 30% — из расчета по 10% за каждого нерожденного. Родил только двоих и продолжаешь голосить, что страна в опасности, что азиаты наступают, а бабы эгоистки какие-то — плати десятину от всех доходов за то, что третьего не сдюжил. И не жужжи: еще один ребенок все равно дороже обойдется. Демография — это тот самый случай, когда лучше начать с себя.

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