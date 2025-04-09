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В Финляндии пытаются продать изъятые у Ротенберга дома

Власти финского Ханко пытаются продать изъятый у Ротенберга жилой комплекс
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Global Look Press

Власти финского города Ханко пытаются продать жилой комплекс, который после введения санкций был изъят у российского бизнесмена Бориса Ротенберга. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

В 2002 году принадлежавшие Ротенбергу акции попали под экономические санкции Европейского союза и были заблокированы. Из-за этого жители расположенных в 20 километрах к востоку от центра Ханко многоквартирных домов не могли оплачивать аренду. Городские власти были вынуждены взять жилой комплекс под свой контроль.

Однако содержание домов обходилось муниципалитету слишком дорого, поэтому они решили их продать и выставили на онлайн-аукцион. Объявление об продаже просмотрели около 3 тысяч раз, но на данный момент самая высокая предложенная цена составляет всего €2 тыс.

В ноябре сообщалось, что мэрия Хельсинки обратилась в суд с требованием о расторжении договора аренды с российскими собственниками спортивно-концертного комплекса Helsinki Hall в связи с задолженностью по аренде за пользование земельным участком.

Ранее российские компании почти погасили миллиардный долг перед Финляндией.

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