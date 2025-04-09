Трамп назвал отличительную особенность Байдена

Трамп: в отличие от меня, Байден мог уснуть за секунду и начать пускать слюни

Президент США Дональд Трамп назвал отличительную особенность своего предшественника Джо Байдена — по его словам, экс-президент мог пойти на пляж и уснуть, пуская слюни. Об этом сообщает Fox News.

Трамп подчеркнул, что экс-глава Белого дома мог заснуть на пляже в присутствии фотографов.

Президент США добавил, что Байден «мог уснуть за секунду». Трамп также отметил, что не знает, какое прозвище больше подходит бывшему президенту — «сонный Джо» или «продажный Джо».

До этого Трамп заявил, что указы бывшего президента США Джо Байдена о помиловании признаны недействительными, поскольку подписаны автоматическим устройством.

Президент США рассказал, что эти документы о помиловании «не имеют юридической силы». При этом он не исключил, что те, кто знал об этих указах, «возможно, совершили преступление». Трамп добавил, что будет проведено расследование «на самом высоком уровне».

12 декабря сообщалось, что Байден помиловал 39 американцев и смягчил наказания еще почти 1,5 тыс. человек.

Ранее Трамп обрушился с критикой на Байдена за помилование преступников.