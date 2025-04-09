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Лавров заявил, что Украина предала свою историю

Лавров: Киев предал духовно-нравственные ценности и свою историю
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Украинский народ предал забвению свою историю и духовно-нравственные ценности. Об этом ТАСС заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Предание забвению истории, своих духовно-нравственных ценностей, своих корней, если хотите, все это стало одной из главных причин того, что мы сейчас наблюдаем на Украине», — сказал глава ведомства.

Лавров добавил, что США и Европа стремились привести к власти на Украине «откровенно русофобский нацистский режим». По словам министра, для реализации этой цели западные государства «насаждали забвение русских корней», а также распространяли идеи, которые повлекли социальную амнезию в украинском обществе.

В конце марта Лавров заявил, что руководители Украины не представляют интересов огромной части населения. Глава МИД РФ подчеркнул, что Крым и Донбасс являются давно закрытыми вопросами с учетом итогов референдума на этих территориях.

Ранее Лавров заявил о «подзуживании» Зеленского Европой.

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