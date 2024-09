«Предупреждает Запад»: как зарубежные СМИ оценили слова Путина о ядерном ответе

Cамое резкое предупреждение Западу

Российский лидер Владимир Путин сделал «самое строгое предупреждение» западным странам, которые сейчас думают над разрешением Украине бить вглубь России иностранным дальнобойным оружием. Так британская газета The Guardian оценила слова Путина на совещании Совбеза о возможном ядерном ответе на атаки против России или Белоруссии.

«Владимир Путин предупреждает Запад. Самые резкие комментарии пока против разрешения Украине запускать ракеты большой дальности», — начинает газета свою статью, которую она вынесла на «первую полосу» сайта.

По ее оценке, российский президент высказал «плохо завуалированную угрозу» на совещании. Он упомянул, что любая ядерная держава будет считаться участником нападения на Россию, даже если сама не атакует, но поддерживает чужие удары. The Guardian напоминает, что некоторые «влиятельные ястребы» России во внешней политике, то есть, сторонники эскалации, уже призывали Путина занять более жесткую ядерную позицию по отношению к Западу.

«В первые дни полномасштабного [конфликта на Украине] Путин часто ссылался на ядерный арсенал Москвы, крупнейший в мире, и неоднократно обещал использовать все необходимые средства для защиты России. Позже он, похоже, умерил свою риторику, однако чиновники, близкие к президенту России, недавно предупреждали страны НАТО, что те рискуют спровоцировать ядерную войну», — резюмирует The Guardian.

Другая британская газета Financial Times также назвала выступление Путина «четким сигналом» Западу, в первую очередь США и Великобритании. Президент расширил критерии, по которым, потенциально, можно разрешить нанесение ядерного удара, и это самая прямая угроза Москвы с начала боевых действий в 2022 году.

В то же время американское издание The Hill обращает внимание на то, что Путин не сказал прямо о ядерном ударе против ядерных держав, которые поддержат атаки на Россию. Американская газета The New York Times в похожем ключе пишет, что «Путин и его помощники» с начала конфликта так часто поднимали вопрос о применении ядерного оружия, что это приглушило эффективность угроз. Но нельзя забывать, что ядерный арсенал России действительно обладает огромным разрушительным потенциалом, предостерегает газета.

Кремль тем временем уточнял, что из-за обновления ядерной доктрины сам ядерный потенциал в России наращивать не будут.

«Президент сказал, что наша ядерная триада является абсолютным гарантом ядерного сдерживания», — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Война уже идет, Западу нечего бояться

С такой риторикой выступило американское агентство Bloomberg, опубликовавшее статью «Путин и без того обострил свою войну с Западом» (Putin is already escalating his war on the west) в разделе «Мнения». Публикацию сопроводили фотографией, где Путин показывает двумя руками кавычки и улыбается, снимок подписали как «Эскалация?».

«[Президенту США Джо] Байдену не стоит беспокоиться о поставке Украине ракет большой дальности... Реальность такова, что война уже разрослась и обострилась, просто не совсем так, как ожидали многие», — заявил автор статьи, обозреватель Хэл Брэндс.

Он считает, что Россия не сможет выиграть прямой военный конфликт с НАТО, поэтому использует для ответа «асимметричную эскалацию», чтобы «наказать сторонников Украины». Брэндс утверждает, что Москва якобы стоит за кампанией по саботажу в Западной Европе: подозрительные пожары, в том числе на складах гумпомощи для Украины, повреждение кабелей связи и электростанций, диверсии на железных дорогах.

Кроме того, в статье говорится о возможной поддержке России йеменских хуситов как противников США. По словам Брэндса, Москва может передать им противокорабельные крылатые ракеты, но не делает этого по просьбе Саудовской Аравии.

«Сторонники Украины не должны обманывать себя, думая, что Россия не отреагирует на такие шаги [как жесткая поддержка Киева], учитывая способность Путина взыскивать цену во многих местах и ​​многими способами», — подчеркивается в статье.

В то же время автор настаивает на продолжении поддержки Украины. Какую бы цену не пришлось заплатить, по его мнению, Запад должен «заставить Путина договориться о достойном мире».