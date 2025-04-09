Лавров прибыл в Алма-Ату на заседание глав МИД СНГ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Алма-Ату на заседание глав МИД СНГ. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе встречи особое внимание будет уделено укреплению пограничной безопасности и вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества. При этом отдельно будет обсуждаться 80-я годовщина Великой Отечественной Войны.

Содружество независимых государств (СНГ) было создано 8 декабря 1991 года после подписания в Беловежской пуще «Соглашения о создании Союза Суверенных Государств». Организацию называют формой «мирного развода» бывших республик Советского Союза. Странами-членами СНГ являются Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и, формально, Украина.

9 апреля Узбекистан подписал соглашение о сотрудничестве по критическим минералам с США. Соглашение было заключено в ходе визита в Вашингтон делегации министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана во главе с министром Лазизом Кудратовым.

Ранее в Совфеде высказались о деятельности USAID в СНГ.