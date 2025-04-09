Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Олимпийский чемпион объяснил вылет СКА из Кубка Гагарина

Тренер Буцаев: «Динамо» было сильнее СКА по игре
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный хоккеист Вячеслав Буцаев, игравший в российских, североамериканских и шведских командах, выигравший Олимпийские игры — 1992 в Альбервиле, а также тренировавший клубы Континентальной хоккейной лиги, в комментарии для «Газеты.Ru» объяснил вылет санкт-петербургского СКА по итогам первого раунда Кубка Гагарина.

«Что сказать по поводу СКА? «Динамо» было сильнее. Я бы не стал говорить, что «Динамо» было фаворитом, но динамовцы сыграли в серии лучше СКА», — уверен Буцаев.

Московское «Динамо» заняло второе место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и встретилось с занявшим седьмую позицию в регулярке санкт-петербургским СКА. В серии первого раунда команды сыграли шесть матчей, по итогам которых динамовцы пробились в следующую стадию – 4-2. Теперь во втором раунде в перекрестном с Восточной конференцией плей-офф «Динамо» сыграет с казанским «Ак Барсом», обыгравшим в семи играх екатеринбургский «Автомобилист» (4-3).

Ранее Александр Овечкин был выдвинут на приз за высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами