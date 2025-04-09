Олимпийский чемпион объяснил вылет СКА из Кубка Гагарина

Знаменитый в прошлом отечественный хоккеист Вячеслав Буцаев, игравший в российских, североамериканских и шведских командах, выигравший Олимпийские игры — 1992 в Альбервиле, а также тренировавший клубы Континентальной хоккейной лиги, в комментарии для «Газеты.Ru» объяснил вылет санкт-петербургского СКА по итогам первого раунда Кубка Гагарина.

«Что сказать по поводу СКА? «Динамо» было сильнее. Я бы не стал говорить, что «Динамо» было фаворитом, но динамовцы сыграли в серии лучше СКА», — уверен Буцаев.

Московское «Динамо» заняло второе место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и встретилось с занявшим седьмую позицию в регулярке санкт-петербургским СКА. В серии первого раунда команды сыграли шесть матчей, по итогам которых динамовцы пробились в следующую стадию – 4-2. Теперь во втором раунде в перекрестном с Восточной конференцией плей-офф «Динамо» сыграет с казанским «Ак Барсом», обыгравшим в семи играх екатеринбургский «Автомобилист» (4-3).

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