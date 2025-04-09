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Глава Минфина США объяснил, зачем Трамп приостановил действие повышенных пошлин

Бессент: США приостановили действие пошлин для переговоров с партнерами
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Соединенные Штаты Америки приостановили действие повышенных пошлин на 90 дней для переговоров с торговыми партнерами. Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент в ходе беседы с журналистами, пишет «Интерфакс».

«Каждый из этих случаев будет обсуждаться, на это потребуется какое-то время. Причем президент [США Дональд] Трамп хочет быть вовлечен в это лично. Для этого нам нужна 90-дневная пауза», — отметил он.

Бессент назвал действия Трампа «успешной переговорной тактикой».

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп объявил о приостановке действия пошлин США в отношении свыше 75 стран. Кроме того, он заявил, что США немедленно повышают пошлины против Китая до 125%. По его словам, КНР проявила «неуважение к мировым рынкам».

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Ранее экономист назвал пошлины Трампа торгом в стиле Дикого Запада.

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