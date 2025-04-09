Названо время прощания с Пашей Техником

Прощание с рэпером Пашей Техником состоится 11 апреля в храме Петра и Павла в Лефортово. Об этом рассказал его директор Марк Яровный в своем Telegram-канале.

«Прощание с Павлом состоится в [храме] Петра и Павла в Лефортове 11 апреля с 12:00 до 15:00», — рассказал он.

Перед этим стало известно, что место на кладбище для Паши Техника за 2 млн оплатил сын художника Никаса Сафронова Лука Сафронов.

Паша Техник скончался 4 апреля в возрасте 40 лет в больнице Таиланда. Его госпитализировали с тяжелым отравлением, предположительно, запрещенными веществами. Врачи неделю боролись за жизнь артиста, однако не смогли его спасти.

Согласно заключению тайских врачей, причиной смерти рэпера стал септический шок. К летальному исходу привела острая дыхательная недостаточность и ряд других проблем со здоровьем. Тело исполнителя уже отправили в РФ.

Ранее сообщалось, что Паша Техник отрепетировал свои похороны незадолго до смерти.