Министр финансов США отказался называть конфликт с Китаем торговой войной

Текущее обострение отношений с Китаем не следует считать торговой войной, заявил глава минфина США Скотт Бессент. Его цитирует ТАСС.

«Я бы не стал называть это торговой войной, но я говорю, что Китай пошел на эскалацию и президент Трамп очень мужественно отреагировал на это. <...> Увидим, что предпримет Китай», — сказал министр.

Бессент также выразил уверенность в том, что действия Китая скажутся на его экономике сильнее, чем на финансовой системе Штатов.

9 апреля Дональд Трамп приостановил действие пошлин США на 90 дней в отношении свыше 75 стран. Тарифы в отношении Китая продолжат действовать. Сегодня Вашингтон повысил их до 125%.

До этого министерство туризма КНР предостерегло китайцев от поездок в США. Причиной для предостережения в ведомстве назвали проблемы с внутренней безопасностью в Штатах, а также ухудшение экономических отношений между Пекином и Вашингтоном.

Ранее ВТО спрогнозировало результат введения взаимных пошлин Китаем и США.