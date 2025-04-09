Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Болезнь Паркинсона и рак кожи вызывает один белок, выяснили учные

SciAdv: белок, связанный с болезнью Паркинсона, может вызывать рак кожи
close
Evgeniy Kalinovskiy/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Орегонского университета здоровья и науки установили, что небольшой белок альфа-синуклеин, известный своей ролью в развитии болезни Паркинсона, также может провоцировать развитие меланомы — серьезной формы рака кожи. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances (SciAdv).

Альфа-синуклеин известен своей способностью восстанавливать двойные разрывы в ДНК нейронов, что в норме помогает клеткам мозга выживать. Однако при болезни Паркинсона и деменции этот белок начинает работать неправильно. Он покидает ядро клетки и формирует токсичные скопления — тельца Леви, что приводит к уничтожению нейронов.

В случае с меланомой альфа-синуклеин действует по-другому. Эксперименты на мышах и человеческих тканях показали, что в клетках кожи этот белок остается внутри ядра и действует слишком активно. Он эффективно восстанавливает поврежденную ДНК, не давая клеткам своевременно разрушиться. Это способствует их неконтролируемому размножению — ключевому механизму развития рака.

«Клетки кожи регулярно обновляются, и важно, чтобы поврежденные клетки отмирали. Проблема начинается тогда, когда они этого не делают», — пояснили исследователи.

Дополнительный анализ показал, что в клетках меланомы альфа-синуклеин активно взаимодействует с другим белком — 53BP1, который также участвует в восстановлении ДНК. В результате запускается патологический процесс репликации, характерный для злокачественных опухолей.

Исследователи считают, что полученные данные могут стать основой для разработки новых методов лечения. В частности, они изучают возможность снижения уровня альфа-синуклеина или модуляции его активности при меланоме, а также рассматривают белок 53BP1 как потенциальную мишень для терапии болезни Паркинсона.

Ранее ученые расшифровали «слабые места» ДНК.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами