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Суд арестовал ректора ПсковГУ по делу о мошенничестве

ТАСС: ректора ПсковГУ Ильину арестовали на два месяца по делу о мошенничестве
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Псковский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Натальи Ильиной по уголовному делу о мошенничестве. Об этом пишет ТАСС.

Срок ареста составит два месяца — до 7 июня, отметило агентство. Рассмотрение ходатайства следствия об аресте Ильиной проходило в закрытом режиме.

О задержании ректора ПсковГУ стало известно 8 апреля. По версии следствия, Ильина оформила трудоустройство в вузе на несуществующего сотрудника, через которого присвоила порядка 10 млн рублей.

По данным правоохранительных органов, ректор купила в Москве две квартиры общей стоимостью около 40 млн рублей. Площадь жилья составляет примерно 58 и 50 квадратных метров. Один из объектов Ильина, как утверждается, оформила на неработающую мать пенсионного возраста якобы в целях сокрытия доходов.

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