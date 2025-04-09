Европейский союз нуждается в откровенной дискуссии о демократии. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«ЕС нуждается в откровенной дискуссии о демократии и о том, что происходит в Словакии и Сербии», — отметил он и подчеркнул, что органы ЕС часто «читают наставления».

Фицо обратил внимание на то, что Брюссель игнорирует «майдан», устроенный законно избранному правительству в Грузии, и тот факт, что в Румынии и во Франции «при странных обстоятельствах» были отодвинуты фавориты предвыборной президентской гонки.

Также он заявил, что в Словакии «странные неправительственные организации», финансируемые со счетов в голландских банках, еженедельно выдумывают причины для протестов. Фицо выразил поддержку президенту Сербии Александару Вучичу, который «не подчиняется западному диктату».

В марте старший советник турецкого президента Мехмет Учум заявил, что Европейский союз — «больной человек наших дней», которому нужно разобраться со своими собственными кризисами демократии и права. Также он подчеркнул, что в государствах — членах ЕС, которые заявляют, что являются поборниками демократии, есть много примеров «законных расправ».

Ранее ученые заявили о глобальном упадке доверия к демократии.