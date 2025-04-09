Рублев вышел в третий круг турнира в Монако

Рублев обыграл Монфиса и вышел в третий круг турнира в Монако

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло, обыграв француза Гаэля Монфиса.

Встреча, которая продолжалась 1 час 44 минуты, завершилась со счетом 6:4, 7:6 (2) в пользу россиянина. В активе Рублева пять эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-поинта из восьми. На счету Монфиса 10 эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-поинт из пяти.

В следующем матче Рублев сыграет с французом Артюром Фисом.

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); он стал победителем 20 турниров ATP, из них 16 титулов он завоевал в одиночном разряде; обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее Рублев выиграл турнир в Дохе.