«Вотз ронг виз инглиш?» Вологодский губернатор разнес чиновников за плохой английский

What is wrong with English?

Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, узнав о результатах Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по иностранному языку в регионе, перешел в общении с подчиненными на английский.

В опубликованном в соцсетях Филимонова фрагменте ему докладывают, что результаты ЕГЭ в регионе оказались выше, чем в среднем по России, по всем предметам, кроме экзаменов по иностранному языку и информатике.

«Почему? Почему?» — в ответ на это дважды спросил Филимонов. Не дождавшись ответа, он начал говорить по-английски.

«What is the difficulty with English language? What is wrong with English?.. Please, answer my question. If you don't mind, please» (В чем проблема с английским языком? Что не так с английским?.. Пожалуйста, ответьте на мой вопрос. Если не возражаете, пожалуйста. — прим. ред.), — сказал он.

Собеседница попыталась продолжить свой отчет, но чиновник остановил ее и попросил ответить на свой вопрос, продолжая говорить по-английски.

Ответ подчиненной остался за кадром.

Позже врио губернатора выразил удовлетворение тем, что ролик с совещания привлек внимание общественности. «По всем основным экзаменационным предметам Вологодчина показала результат выше среднего по России, кроме английского. Для меня, как для международника по образованию, это досадно. Пришлось экспромтом показать небольшой пример спонтанной речи, и я рад, что на это обратили внимание. Учить языки надо», — отметил Филимонов в беседе с «Газетой.Ru».

«Надеюсь, что через год ситуация с языковыми экзаменами в нашем регионе станет лучше. При этом, зарубежным коллегам я порекомендовал бы учить русский язык, который веками остается ключом к сокровищнице научных и духовных знаний», — добавил он.

До этого на совещании врио главы региона также объявлял борьбу с пьянством.

«Вологжанин — это трезвый человек. Это умный человек, это сильный человек, это здоровый человек», — подчеркнул он.

Ранее Филимонов также отметился рэпом на английском языке на мероприятии в честь Дня молодежи и попыткой продемонстрировать «вертушку».

Он прокомментировал позже свое выступление, указав, что «настоящий патриот России — это человек, который не замыкается в своей культуре».

Боксер-заместитель

Филимонову 44 года. Он родился в Томске, но уже спустя год его семья переехала в Череповец. После школы поступил на факультет гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов (РУДН) по специальности «международные отношения», затем — в аспирантуру Института США и Канады РАН.

С 2005 по 2009 год — советник управления по внешней политике в администрации президента. В период с 2009 по 2014 год занимал руководящие должности в корпоративном секторе.

В 2014–2017 годах — директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.

Последние несколько лет Филимонов работал замглавы правительства Московской области, курировал вопросы сельского и лесного хозяйства.

Владеет не только английским, но и французским, испанским и итальянским языками. В свободное время катается на мотоцикле, публикуя фотоотчеты в соцсетях.

Филимонов стал врио главы Вологодской области 31 октября 2023 года после того, как в отставку по собственному желанию ушел губернатор Олег Кувшинников.

Согласно данным ВЦИОМ, узнаваемость Филимонова уже достигла 88%. Для сравнения, у другого «губернатора-новичка» — главы Калининградской области Алексея Беспрозванных — всего 65%.

Своим заместителем Филимонов назначил российского боксера Александра Поветкина.

Спортсмен будет курировать вопросы, связанные с продвижением в массы здорового образа жизни, а также отвечать за патриотическое воспитание молодежи и реализацию нацпроекта «Молодежь России».

Последний бой российский боксер провел в ночь на 28 марта 2021 года с британцем Диллианом Уайтом. Поединок, прошедший в рамках бойцовского вечера «Битва на скале» в Гибралтаре, завершился победой представителя Великобритании техническим нокаутом в четвертом раунде.

Отец врио губернатора — вице-президент Федерации кикбоксинга РФ Юрий Филимонов.