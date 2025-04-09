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Мэра Лиона задержали по делу о хищении госсредств

Europe 1: мэр Лиона Грегори Дусе задержан по делу о хищении госсредств
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IMAGO/Sandrine THESILLAT/Global Look Press

Мэра французского Лиона Грегори Дусе задержали по делу о хищении государственных средств. Об этом сообщила радиостанция Europe 1.

«Мэр Лиона от партии «Европа Экология Зеленые» Грегори Дусе был задержан полицией в среду», — сообщило СМИ со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Сообщается, что мэра уже допросили в офисе Бюро финансовых преступлений. Он сотрудничает с системой правосудия и готов дальше ответственно выполнять свои обязанности.

Прокуратура Лиона начала расследование уголовного дела о незаконном присвоении госсредств лицами, стоящими у власти, в феврале 2024 года. В марте прошлого года по запросу судей в мэрии города прошли обыски.

Грегори Дусе занимает должность мэра Лиона, третьего после Парижа и Марселя города Франции по величине, с 2020 года.

До этого стало известно о задержании ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной по делу о хищении бюджетных средств. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

По версии следствия, ректор трудоустроила в вуз несуществующего сотрудника, через которого присвоила более 10 млн рублей. На данный момент правоохранители проводят оперативные мероприятия.

Ранее появились кадры задержания мэра Избербаша по делу о получении взятки.

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