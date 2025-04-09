Европейский инвестиционный банк выдаст Украине €300 млн

Власти Украины получат €300 млн от Европейского инвестиционного банка, чтобы восстановить инфраструктуру на территории страны. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Европейский инвестиционный банк предоставляет Украине €300 млн на восстановление энергетики и критической инфраструктуры», — отметил он и уточнил, что необходимое соглашение уже подписано.

Шмыгаль рассказал, что деньги направят на модернизацию социальных услуг в сферах образования, здравоохранения и жилищном секторе, а также на улучшение централизованного отопления, водоотведения и водоснабжения.

Премьер добавил, что Европейский инвестиционный банк с начала 2022 года «мобилизовал более €2 млрд экстренного финансирования».

В конце января глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что государственный долг Украины вырос до 90,4% ВВП страны. По его словам, в 2021 году госдолг составлял 49% ВВП, с тех пор долговая нагрузка на экономику республики увеличилась почти в два раза, а валютная структура госдолга объективно ухудшилась.

Ранее была подсчитана сумма, которую Украине передали международные фонды.