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У Кристины Асмус могли отобрать главную роль в сериале за конфликты

Mash: актрису Асмус отстранили от съемок сериала «Склиф»
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Asmuskristina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актрису Кристину Асмус могли выгнать со съемочной площадки сериала «Склиф», где она играет главную роль, за конфликты. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, 36-летняя Асмус якобы систематически срывала съемки, не хотела находить общий язык с коллегами, в частности, со вторым главным актером Матвеем Лыковым, затягивала смены, просила менять сцены или сценарий в последний момент.

Кроме того, утверждает источник издания, актриса за внесенные ей правки якобы потребовала вписать ее имя в титры как креативного продюсера.

В январе Кристина Асмус жаловалась, что до сих пор не восстановилась после травмы ноги. По словам артистки, некоторые поклонники уже начали узнавать ее по хромоте.

Артистка травмировалась на спектакле «Леди Макбет Мценского уезда» в декабре 2024 года. Она поскользнулась на мокром полу и упала во время исполнения хореографических движений. Артистке сделали операцию. В ходе хирургического вмешательства врачи обнаружили, что, помимо передней крестообразной связки, Асмус также порвала мениск. Медики прописали актрисе носить компрессионные чулки.

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