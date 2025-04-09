Сийярто заявил, что Венгрия не хочет, чтобы ЕС ввел ответные пошлины против США

Венгрия проголосует против ответных пошлин Европейского союза в отношении Соединенных Штатов. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в социальных сетях.

«Если ЕС тоже введет пошлины, это будет не лучшим ответом на пошлины, введенные американцами. Хорошим ответом будут переговоры. Поэтому венгерское правительство сегодня в Брюсселе проголосует против введения ответных пошлин ЕС на американские товары», — заявил Сийярто.

Венгерский политик подчеркнул, что европейские пошлины лишь ухудшат ситуацию, поскольку вызовут рост цен, а в Венгрии хотят уберечь народ от этого повышения.

Он добавил, что Европейская комиссия уже составила список американских товаров, против которых готовится введение ответных пошлин.

Издание Politico со ссылкой на документ Европейской комиссии (ЕК) также сообщает, что Европейский союз (ЕС) может ввести ответные пошлины против США, в результате которых будет нанесен удар по электорату президента страны Дональда Трампа.

Ранее в России оценили намерения конгресса США отменить пошлины Трампа.