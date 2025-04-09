Россиян предупредили о мошеннической схеме с оплатой «таможенных пошлин»

Мошенники на маркетплейсах или при торговле через Telegram-каналы могут выманивать у россиян дополнительные деньги, убеждая в необходимости оплаты якобы таможенных пошлин. Об этом предупредили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве опубликовали пример фейкового документа Федеральной таможенной службы. Текст указывает на необходимость оплаты 25 тыс. рублей, которые разделены на комиссию агента (14 тыс. рублей) и ТК (11 тыс. рублей). В МВД пояснили, что такие требования не соответствуют законодательству.

Согласно Таможенному кодексу России, таможенные пошлины взимают только при превышении беспошлинных лимитов, предупредили в МВД. Например, беспошлинный лимит ввоза товаров в Россию экспресс-доставкой или Почтой России составляет €200 и 31 кг на один заказ. Пошлину можно оплатить онлайн или при получении посылки. Поэтому запрос на предварительную оплату на карту физического или юридического лица — мошенничество.

Ранее пенсионерка из Москвы продала дом и квартиру, чтобы заработать на платформе мошенников.