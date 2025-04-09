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Польша поставит США тротил на $300 млн в течение трех лет

Томчик: Польша поставит США 18 тысяч т тротила на $300 млн в течение трех лет
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Shutterstock/Cbenjasuwan

Польша планирует поставить США 18 тыс. тонн тротила на $300 млн в течение трех лет. Об этом журналистам заявил польский заместитель министра нацобороны Цезари Томчик, его слова приводит РИА Новости.

«Мы делимся своими возможностями и продаем нашу продукцию США», — сказал он.

Томчик подчеркнул, что Польша является крупнейшим в НАТО производителем тротила и отметил, что Nitro-Chem является тем предприятием, которым «можно гордиться».

«Речь идет о колоссальном контракте, мы говорим о контракте на 1,2 млрд злотых (около $300 млн)», — указал замминистра.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск призвал сохранять спокойствие после резкого падения котировок на мировых фондовых биржах на фоне торговых пошлин со стороны Соединенных Штатов.

2 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Всего в списке оказались 185 стран.

Ранее сообщалось, что пошлины США на автоимпорт угрожают экономике Японии потерями в $11,7 млрд.

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