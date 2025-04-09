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Доктор Мясников похвалился своей формой в 71 год и раскрыл секрет молодости

Доктор Мясников назвал общение с молодежью секретом молодости и бодрости духа
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Пресс-служба «России 1»

Чтобы быть в хорошей форме, необходимо включать в жизнь физические нагрузки на регулярной основе, а также делать то, от чего «горят глаза». Такие секреты сохранения молодости перечислил в беседе с порталом «Страсти» доктор Александр Мясников.

Собеседник издания рассказал, что он каждый день около двух часов посвящает серьезным физическим нагрузкам. В свои 71 он может отжать штангу в 130 килограммов от груди три раза. Также, по словам доктора Мясникова, сохранять бодрость духа ему помогает общение с друзьями и молодежью.

«Следить за политикой? Меня это не радует. Следить за какими-то еще вещами? Меня и это не радует. А вот это радует – общение с молодыми людьми. Очень радует общение с животными. Молодые люди, животные и друзья, конечно», — признался эксперт.

Ранее доктор Мясников назвал эффективный способ быстро победить весенний авитаминоз.

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