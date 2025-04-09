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На Украине хотят призвать в ВСУ космонавта, находящегося на МКС

SHOT: на Украине разыскивают летчика Зубрицкого, который находится на МКС
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Shutterstock

Украинский ТЦК пытается отыскать российского космонавта Алексея Зубрицкого, чтобы отправить его на службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ), но не может его найти, потому что мужчина находится в на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, Зубрицкий — в прошлом военный летчик ВВС Украины, в 2013 году был направлен в авиационное звено 204-й Севастопольской бригады. После воссоединения Крыма с Россией летчик перешел на службу в ВС РФ.

В 2018 году он впервые стал кандидатом в космонавты-испытатели, а 8 апреля текущего года на «ракете Победы» прибыл на МКС.

»Киев о нем вспомнил только в марте этого года: суд назвал его государственным предателем и дезертиром, осудил на 15 лет и велел конфисковать все имущество, оставшееся на территории Украины», — пишет SHOT.

Незадолго до этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил украинским СМИ о необходимости использовать цифровизацию для призыва 30 тысяч новобранцев в месяц. Главком ВСУ указал, что когда процесс будет оцифрован, властям будет доступна информация о местонахождении всех украинских граждан.

Ранее на Украине женщина с ружьем спасла мужа от насильственной мобилизации.

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