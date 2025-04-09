Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«У нас не любят пижонов»: экс-тренер сборной — об уходе Кузнецова из СКА

Тренер Плющев заявил, что штаб СКА разочаровался в хоккеисте Кузнецове
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Расторжение контракта петербургского СКА с нападающим Евгением Кузнецовым по обоюдному согласию сторон является совершенно логичным, поскольку игрок занимался самолюбованием, а не приносил пользу команде. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

«У Кузнецова был неудачный сезон, и, думаю, он сам в этом виноват. Ему создали идеальные условия для реализации его мастерства, но он почему-то решил, что в КХЛ можно на пол-конька играть. У нас не любят пижонов, поэтому против него играли, возможно, излишне агрессивно. Но это хоккей, мужская игра. И человек, который взял в руки клюшку, должен понимать, что любой хоккеист должен уметь держать удар.

Глядя на его статистику и на тот контракт, который у него был, совершенно логично, что с ним расстались. Думаю, что тренерский штаб действительно разочаровался в Жене, потому что он больше позировал и занимался самолюбованием, чем приносил пользу команде», — констатировал Плющев.

Форвард пополнил состав СКА перед началом текущего сезона. Всего в регулярном чемпионате он сыграл 39 матчей, в которых набрал 37 очков. В плей-офф Кузнецов принял участие в трех встречах, в течение которых забросил три шайбы.

Ранее Плющев оценил шансы россиян побить рекорд Овечкина.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами