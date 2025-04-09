«У нас не любят пижонов»: экс-тренер сборной — об уходе Кузнецова из СКА

Расторжение контракта петербургского СКА с нападающим Евгением Кузнецовым по обоюдному согласию сторон является совершенно логичным, поскольку игрок занимался самолюбованием, а не приносил пользу команде. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

«У Кузнецова был неудачный сезон, и, думаю, он сам в этом виноват. Ему создали идеальные условия для реализации его мастерства, но он почему-то решил, что в КХЛ можно на пол-конька играть. У нас не любят пижонов, поэтому против него играли, возможно, излишне агрессивно. Но это хоккей, мужская игра. И человек, который взял в руки клюшку, должен понимать, что любой хоккеист должен уметь держать удар.

Глядя на его статистику и на тот контракт, который у него был, совершенно логично, что с ним расстались. Думаю, что тренерский штаб действительно разочаровался в Жене, потому что он больше позировал и занимался самолюбованием, чем приносил пользу команде», — констатировал Плющев.

Форвард пополнил состав СКА перед началом текущего сезона. Всего в регулярном чемпионате он сыграл 39 матчей, в которых набрал 37 очков. В плей-офф Кузнецов принял участие в трех встречах, в течение которых забросил три шайбы.

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