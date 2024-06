«Менять Байдена или сделать Трампа шпионом Путина»: какую стратегию поражения выберут демократы

Дебаты бывшего президента США Дональда Трампа и его преемника Джо Байдена в рамках избирательной кампании 2024 года выявили однозначного аутсайдера — действующего главу государства, пишет Politico. По информации издания, даже колумнисты левого толка в американской прессе, симпатизирующие руководителю Белого дома, признают необходимость его выхода из предвыборной гонки.

«От New York Times до Financial Times, от Wall Street Journal до the Atlantic обозреватели левого толка, многие из которых освещали Байдена в течение многих лет, констатировали, что президент не просто проиграл дебаты: он подтвердил самые большие опасения своей партии о невозможности выиграть выборы из-за его преклонного возраста, если Байден останется их кандидатом», — говорится в тексте.

Колумнисты популярных левых изданий США приходят к общему мнению, что у партии еще есть время сменить Байдена и выставить кого-то другого против Трампа, продолжает Politico. В статье подчеркивается, что не совсем ясно, как партия может это сделать.

Фиаско Байдена

Дебаты двух политиков прошли вечером 27 июня на либеральном телеканале CNN. Мероприятие проводилось в условно мягком формате — микрофоны участников отключали, когда они не отвечали на вопрос. Аудитории в студии не было. Кандидаты даже не смотрели и не говорили друг с другом во время рекламной паузы. Однако Байдену, выступление которого не задалось с самого начала, это не помогло.

В ходе 90 минутных прений 81-летний президент США запинался, путался в словах и событиях, выдавал неразборчивые фразы, да и вообще говорил полушепотом из-за предполагаемой простуды. Казалось, что даже Трамп несколько обескуражен поведением своего оппонента. В итоге яростной дуэли не получилось, несмотря на наличие взаимных упреков и оскорблений.

Как показал опрос CNN, победу подавляющее большинство зрителей дебатов отдали Трампу. Согласно исследованию, 67% респондентов поддержали его. В пользу Байдена высказались лишь 33% опрошенных. В окружении президента США подобный результат объяснили «чрезмерной подготовкой» к прениям. По данным Axios, в Белом доме считают, что надо было сделать акцент на «напористости и энергии» и дать политику отдохнуть.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты же не видят в провале Байдена ничего удивительного. Главный научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Васильев не исключил, что на самом деле такой итог вполне мог быть запланирован верхушкой Демпартии и ее спонсорами.

«Создается впечатление, что выступление президента США было специально срежиссировано, чтобы начать процесс его смены. В сухом остатке и вышло, что Байдена надо снимать. Он категорически не годится. Это просто пожилой и больной человек. Не исключено, что его накачали лекарствами перед мероприятием», — отметил эксперт.

В свою очередь ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что сенсации на дебатах не случилось и вряд ли кто-то ждал победы Байдена.

«Даже на пике своей формы он не был хорошим спикером и оратором. В сравнении с Трампом Байден просто должен был проиграть, какие стимуляторы ему бы ни кололи. Текущий результат был неизбежен, и победа республиканца вполне закономерна», — добавил эксперт.

Муки выбора

Помимо колумнистов ведущих левых изданий США, о том, что Байдена стоит сменить, говорят и в самой Демократической партии. По информации The New York Times, демократы, которые месяцами защищали курс политика на переизбрание, в частном порядке обсуждали, есть ли у них время, чтобы убедить Байдена отойти от дел. Схожие данные имеет The Wall Street Journal, Politico и другие издания.

В качестве альтернативы предлагаются самые разные кандидаты. Чаще остальных мелькает имя губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. В американском медиапространстве политика не раз называли следующим претендентом в президенты от демократов, указывая на рост его влияния внутри партии. Тем не менее речь шла о его участии в выборах 2028 года, а не нынешней кампании.

close 100% Новый губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом Reuters

Кроме того, возможным кандидатом называют губернатора Иллинойса Джей Би Прицкер. Правда, он уже заявил о поддержке Байдена после провальных дебатов, как и Ньюсом. Еще один вариант — глава Мичигана Гретхен Уитмер или бывшая первая леди Мишель Обама. Впрочем, последняя официально отказывалась от политической деятельности.

Возможность выдвинуть замену у демократов появится на съезде партии в августе. Однако остается непонятным, как именно они могут это сделать. Ситуация осложняется тем, что Байден не просто победил на праймериз (внутренних выборов), а заручился поддержкой 90% избирателей-демократов. То есть он более чем легитимный кандидат.

С точки зрения Владимира Васильева из института США и Канады, вместе с Байденом могут отказаться и от Камалы Харрис как вице-президента, учитывая ее низкую популярность среди избирателей.

«Такого в Америке не было никогда, механизм просто не прописан. Вероятно, у демократов хватит фантазии для создания такого инструмента. Однако кто именно может занять место Байдена и на каких условиях — большой вопрос. В Демпартии из-за этого может возникнуть серьезный раздрай. Одно дело озвучить варианты возможной замены, а другое — как это воспримет американская общественность. Кроме того, у них остается очень мало времени — примерно два с половиной месяца, чтобы раскрутить нового претендента», — пояснил эксперт.

Бороться с политическим тяжеловесом Трампом на заключительном этапе гонки очень сложно, продолжил Васильев, и репутационный удар по Демпартии будет колоссальным, если она снимет Байдена и Харрис накануне выборов — в истории США подобного еще не было.

Какую стратегию проигрыша выберут демократы

В штабе Байдена пока сдавать позиции не собираются, передает CNN со ссылкой на источник. По данным телеканала, президент США собирается поучаствовать в следующем раунде дебатов, который планируется на сентябрь. То есть уже после съезда Демпартии, где должен быть окончательно утвержден кандидат от партии.

Маловероятным сценарий замены Байдена на излете президентской гонки называет и Константин Блохин из Центра исследований проблем безопасности РАН. По его мнению, обсуждения в прессе такого шага идут уже год, но до сих пор ничего не сделано.

«Проблема тут в том, что заменить Байдена не на кого. В Демократической партии наблюдается кризис лидерства. Иногда обсуждаются различные персоны, та же Мишель Обама. Однако кандидата, способного сравниться с Трампом по уровню харизмы и популярности, у них нет.

Скорее всего, в такой ситуации демократы будут не менять Байдена, а постараются выработать стратегию проигрыша. К примеру, будут говорить, что Трамп стал президентом благодаря «вмешательству России», окрестят политика шпионом [президента РФ Владимира] Путина и так далее», — заключил эксперт.

В то же время Владимир Васильев из института США и Канады РАН подметил, что на замену Байдену в основном предлагают политиков, не связанных с текущей администрацией президента. По его словам, этот шаг лишит партию возможности козырять достижениями Белого дома за последние три с половиной года.

«Это колоссальный удар для партии, которая стоит у власти. Они как бы признают, что вся критика республиканцев против администрации Байдена оказалась верной. Как минимум так это будет выглядеть в глазах избирателей», — резюмировал эксперт.