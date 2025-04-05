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Шоу «Большие девочки» потребовали запретить из-за унижения полных людей

Производитель лекарств от диабета подал в суд на передачу «Большие девочки»
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Telegram-канал «Mash»

Производитель лекарств от диабета и ожирения подал иск в столичный арбитражный суд против телеканала «Пятница» и платформы Premier из-за шоу «Большие девочки». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Фармкомпания усмотрела в передаче унижение полных людей и пропаганду калечащих методов похудения. По мнению эндокринологов компании, участницы с лишним весом выполняют кардиотренировки и другие упражнения, к которым они не готовы.

От этого якобы страдают сердечно-сосудистая, опорно-двигательный, кишечник и другие жизненно важные органы. Кроме того, указано в иске, из-за психологического давления у участниц могут развиться расстройство пищевого поведения и депрессия. Истец настаивает, что похудеть поможет комплексный медицинский подход под наблюдением врачей, а в «Больших девочках» этот процесс якобы обусловлен только погоней за рейтингами.

Представители «Пятницы» поблагодарили компанию за внимание к проекту и озабоченность вопросами здоровья.

«Мы с уважением относимся к теме борьбы с лишним весом — методы разрабатываются совместно с профессионалами, существуют в рамках закона и не пропагандируют опасные практики», — сказали в команде «Больших девочек».

На шоу «Большие девочки» девушки с весом от 100 кг на протяжении трех месяцев худеют в прямом эфире. Участниц, которые сбросили меньшее количество килограммов, выгоняют с проекта.

Накануне суд оставил Стасу Намину бренд «Gorky Park» для организации концертов.

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