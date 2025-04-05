Войска РФ уничтожили предприятие, на котором ВСУ готовили взрывчатку для минирования

Рогов: РФ уничтожила предприятие по производству взрывчатых веществ в Запорожье

Российские дроны атаковали в ближайшем пригороде Запорожья предприятие по производству взрывчатых веществ, продукция которого использовалась украинской армией для дистанционного минирования. Об этом заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«В ближайшем пригороде Запорожья наши дроноводы ударили четырьмя БПЛА «Герань» по территории частной компании, специализирующейся на производстве взрывчатых веществ», — сказал он.

По его словам, изначально предприятие было ориентировано на выпуск гражданской продукции, но затем переквалифицировалось на двойное назначение, а позже стало работать в военных интересах Украины.

В результате атаки, по его информации, произошла вторичная детонация, пожар, масса взрывчатых веществ была подорвана.

До этого военный эксперт Борис Рожин опубликовал кадры ракетного удара российской армии по ресторану «Магеллан» в Кривом Роге, где, по его данным, происходило совещание командиров Вооруженных сил Украины с иностранными военными.

Ранее эксперт рассказал о продвижении ВС РФ к еще одному населенному пункту в ДНР.