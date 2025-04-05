Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Войска РФ уничтожили предприятие, на котором ВСУ готовили взрывчатку для минирования

Рогов: РФ уничтожила предприятие по производству взрывчатых веществ в Запорожье
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские дроны атаковали в ближайшем пригороде Запорожья предприятие по производству взрывчатых веществ, продукция которого использовалась украинской армией для дистанционного минирования. Об этом заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«В ближайшем пригороде Запорожья наши дроноводы ударили четырьмя БПЛА «Герань» по территории частной компании, специализирующейся на производстве взрывчатых веществ», — сказал он.

По его словам, изначально предприятие было ориентировано на выпуск гражданской продукции, но затем переквалифицировалось на двойное назначение, а позже стало работать в военных интересах Украины.

В результате атаки, по его информации, произошла вторичная детонация, пожар, масса взрывчатых веществ была подорвана.

До этого военный эксперт Борис Рожин опубликовал кадры ракетного удара российской армии по ресторану «Магеллан» в Кривом Роге, где, по его данным, происходило совещание командиров Вооруженных сил Украины с иностранными военными.

Ранее эксперт рассказал о продвижении ВС РФ к еще одному населенному пункту в ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами