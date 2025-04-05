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В центре Москвы массовое ДТП перекрыло дороги

В центре Москве произошло массовое ДТП, движение затруднено
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Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

В центре Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На улице 1-я Тверская-Ямская (в районе д.7) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

В результате движение оказалось затруднено на 1,5 км. В Дептрансе посоветовали выбирать пути объезда.

До этого в ТиНАО автобус врезался в человека на велосипеде.

«По предварительным данным, в районе дома 1А по Заводской улице водитель автобуса совершил наезд на велосипедиста, который двигался вдоль проезжей части на велосипеде», — говорится в публикации Госавтоинспекции Москвы.

В результате дорожной аварии велосипедист получил тяжелые травмы, его не удалось спасти.

Ранее полет пенсионерки из автобуса в Новосибирске попал на видео.

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