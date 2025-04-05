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В Харьковской области уничтожили усилитель сигнала для украинских БПЛА

МО: бойцы «Севера» поразили усилитель сигнала для БПЛА ВСУ в Харьковской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие с помощью FPV-дрона уничтожили усилитель сигнала AvengeAngel, который использовали солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, передает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что технику обнаружили бойцы группировки войск «Север». Усилитель сигнала для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских формирований был установлен в лесистой местности в Харьковской области.

«После определения и подтверждения точных координат <...> было принято решение об огневом воздействии. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена оператором FPV-дрона разведчиков группировки войск «Север», — говорится в заявлении.

2 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в город Харьков прибыло большое количество иностранных наемников ВСУ. По его словам, многие из них общаются на английском языке.

Как отметил Лебедев, новоприбывшие военные — это люди преимущественно в возрасте около 30 лет. Все они хорошо экипированы, при этом среди наемников можно встретить и женщин.

Ранее украинские солдаты отступили из села в Харьковской области после трехдневного боя.

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