Названы страны, на которые больше всего повлияют пошлины США

Небольшие страны — члены Европейского союза (ЕС) сильнее многих других государств почувствуют на себе последствия таможенных пошлин, введенных США. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС заявил директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.

Он выразил уверенность, что данные торговые ограничения негативно повлияют как на глобальную, так и на американскую экономики.

«В наибольшей степени <...> пошлины могут оказаться чувствительными, с учетом масштабов их общего экспорта и доли в нем США, а также размера объявленных пошлин, для <...> не самых крупных экономик ЕС — Австрия, Болгария, Финляндия, Мальта, прибалтийские страны», — отметил эксперт.

По его словам, в аналогичной ситуации могут оказаться Мексика и Канада. То же касается Индонезии, Республики Корея, Камбоджи и ряда иных государств.

В свою очередь, КНР и крупные европейские страны — Италия, Германия и Франция — рискуют столкнуться с огромными убытками. Но, учитывая масштабы экспорта этих стран, последствия американских пошлин будут для них менее чувствительными.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел в стране новую систему пошлин на товары, поставляемые из-за рубежа. Базовая ставка составила 10% на всю импортируемую продукцию, при этом для ряда государств она оказалась значительно выше. В частности, товары из КНР и стран — членов ЕС обложили пошлинами в размере 34% и 20% соответственно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в министерстве финансов США рассказали, как пошлины повлияют на американскую экономику.