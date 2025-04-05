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Женщину оштрафовали за картинку с Путиным в форме Третьего рейха

Женщина отправила картинку с Путиным в форме Третьего рейха и получила штраф
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россиянка получила штраф за распространение нацистской символики из-за картинки с президентом России Владимиром Путиным в военной форме Третьего Рейха. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

В январе этого года жительница Зеленограда Яна Ш. отправила в онлайн-приемную Генпрокуратуры обращение, к которому приложила фото Путина в форме Вермахта со свастикой. В обращении, как пишет канал, также нашли пропаганду движения «Граждане СССР» (организация запрещена в России).

Генпрокуратура переслала обращение женщины в центр «Э» (Главное управление по противодействию экстремизму МВД России), после чего было возбуждено дело о демонстрации нацистской символики.

На женщину составили протокол. В суд Яна не явилась, в отношении нее выписали административный штраф.

1 апреля Невский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 30 тыс. рублей сына советского писателя Александра Галича, предстоятеля Апостольской православной церкви Григория Михнова-Вайтенко (признан в РФ иностранным агентом) за дискредитацию ВС РФ.

Ранее приставы прекратили взыскания с солистов Little Big.

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