Глава офиса Зеленского раскрыл свою роль в санкциях против России

Рабочее объединение по санкциям против России, так называемая группа Макфола — Ермака, за три года наработала три комплексных плана и 18 отдельных рекомендаций, которые стали основной для конкретных антироссийских санкций со стороны стран Запада. Об этом в своем Telergam-канале сообщил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

По его словам, разработки позволили внести ограничения в сферы энергетики, финансов, государственный предприятий и IT-сектор.

«Мы первые после широкомасштабного вторжения начали разрабатывать механизмы санкционного давления и продолжим это делать», — заявил Ермак.

Он отметил, что группа продолжает функционировать и на данный момент является основной площадкой для объединения мировых лидеров в вопросе санкционного давления на РФ.

До этого спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что новые санкции Соединенных Штатов в отношении России могут быть нацелены на замороженные российские активы. Вашингтон также может попытаться остановить транспортировку нефти РФ.

Ранее в США предложили ввести 500%-е пошлины против России.