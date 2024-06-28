«Лох и неудачник» против «худшего президента». Трамп и Байден провели дебаты, от которых «демократы в ужасе» Трамп и Байден по семь раз упомянули Путина в процессе дебатов

В США завершился первый тур дебатов между кандидатами в президенты Джо Байденом и Дональдом Трампом. Они продлились чуть больше полутора часов. На них впервые не пригласили зрителей, а микрофоны кандидатов включались только тогда, когда им предоставляли слово. Это сделали для того, чтобы Байден и Трамп не переругались. Впрочем, без взаимных оскорблений все равно не обошлось. О том, что обсуждали кандидаты в президенты и почему после дебатов демократы начали паниковать и думать о замене кандидата, — в материале «Газеты.Ru».

Вечером 27 июня (в 4 часа ночи 28 июня по Москве) в студии CNN в Атланте прошли первые предвыборные дебаты между кандидатами в президенты США от Демократической и Республиканской партий — Джо Байдена и Дональда Трампа. Всего дебаты продлились чуть более полутора часов. Перед началом встречи кандидаты не пожали друг другу руки, в перерыве между дебатами не общались друг с другом.

В этом году дебаты были уникальными. Во-первых, на них впервые не пригласили зрителей — в студии, помимо самих Байдена и Трампа, находились только операторы CNN и фотографы. Во-вторых, микрофоны кандидатов включались только тогда, когда им предоставляли слово. Это было сделано для того, чтобы они не могли перебивать и друг друга и не превратили дебаты в спор и обмен оскорблениями. Впрочем, совсем без них Байден и Трамп не обошлись.

Нынешний президент США назвал своего оппонента «лохом и неудачником». Джо Байден вспомнил публикацию The Atlantic, в которой говорилось, что Трамп часто очернял погибших военных США, называя их также. Байден, чей сын Бо служил в Ираке и умер от рака мозга, заявил:

«Мой сын не был неудачником, не был лохом. Ты лох, ты неудачник».

Трамп в ответ назвал оскорбления клеветой. По его словам, эта цитата была выдумана его оппонентами и опубликована в «третьесортном журнале, который терпит крах».

Действующий американский лидер также обозвал Дональда Трампа «нытиком», когда разговор зашел про принятие результатов выборов: «Ты не можешь смириться с поражением. Что-то сломалось в тебе, когда ты проиграл в прошлый раз».

На этом упреки от демократа не закончились. Байден вспомнил про преступления, в которых обвиняют Трампа, заявив, что у того «нравы, как у бродячего кота».

«Сколько миллиардов долларов ты должен заплатить в качестве административного штрафа за растление женщины в общественном месте? За целый ряд других поступков? За секс с порнозвездой, пока твоя жена была беременна?», — перечислил президент США. Трамп отверг все обвинения и сказал, что дело было сфальсифицировано демократами.

Претенденты на пост лидера США в очередной раз назвали друг друга «худшим президентом в истории страны».

«Если он (Байден. — «Газета.Ru») победит на этих выборах, у нашей страны не будет шансов — даже шансов выйти из этой колеи. У нас, вероятно, больше не останется страны», — заявил республиканец.

Байден в ответ заявил, что, по мнению историков, худшим для США был как раз период президенства Трампа.

Гольф и когнитивные тесты

Одной из центральных тем дебатов стало состояние здоровья Джо Байдена. Во время дебатов Байден несколько раз терял мысль, путал факты и не всегда мог внятно закончить предложение. В заключение его голос так хрипел, что слова было сложно разобрать.

Действующий президент США запнулся в своей речи, отвечая на первый же вопрос. Кроме этого, Байден по ходу дебатов несколько раз прочищал горло и кашлял. Источники CNN сообщили, что в последние дни перед дебатами демократ боролся с простудой.

Отвечая на вопрос по поводу опасений избирателей насчет его возраста, Байден заявил, что его оппонент всего на несколько лет моложе него и гораздо менее компетентен.

«Я был вторым самым молодым человеком, когда-либо избранным в сенат США, а теперь я самый старый», — сказал президент США.

Трамп же парировал, что его физическое самочувствие превосходно, и отметил, что недавно прошел два когнитивных теста.

«Я сдал их на отлично, вы знаете про это, мы опубликовали их. Байден не сдавал, пусть попробует хотя бы один, он не сможет ответить на первые пять вопросов», — заявил экс-президент.

Республиканец также уточнил, что сдает медицинские экзамены каждый год и «только что выиграл два клубных чемпионата по гольфу». Байден же, по словам Трампа, «не может отбить мяч на 50 ярдов».

После этого кандидаты еще почти минуту обсуждали игру в гольф. Байден намекнул, что у Трампа есть лишний вес, хвастался своими достижениями в гольфе и предложил оппоненту сыграть друг против друга, если республиканец сам будет носить свою сумку с клюшками. Экс-президент США предложил закончить этот диалог, чтобы не «вести себя по-детски».

«Ты и есть ребенок», — заключил Байден.

Поговорили о важном

Несмотря на обилие взаимных упреков, Байден и Трамп успели обсудить и серьезные темы. В частности, они говорили про миграционную политику, экономику США и войну на Ближнем востоке. Трамп, говоря о поддержке Израиля, назвал Байдена «очень плохим палестинцем».

«Он как палестинец. Но и они не любят его, потому что он очень плохой палестинец. Он слаб», — считает экс-президент США. Правда, в этих же дебатах Трамп назвал оппонента «маньчжурским кандидатом», обвиняя его в получении денег из Китая.

Одной из главных стала тема украинского конфликта. Оба кандидата упомянули фамилию Владимира Путина по семь раз.

Экс-президент США заявил, что считает мирные инициативы Путина неприемлемыми. При этом Трамп подчеркнул, Украина проигрывает в конфликте, и «это печально». По словам республиканца, это происходит из-за Байдена и его глупых решений. Трамп отметил, что, если бы у Америки был «нормальный лидер», конфликт на Украине никогда бы не начался.

«Он (Байден. — «Газета.Ru») всех подвел. Он выделил Украине $200 млрд или даже больше. Это огромные деньги, я не думаю, что когда-либо было нечто подобное. Каждый раз, когда Зеленский приезжает в нашу страну, он уходит с $60 млрд. Он — величайший торговец в истории. И я не собираюсь его критиковать, я ничего не критикую, я только говорю о деньгах, которые мы тратим на эту войну. Мы не должны были тратить деньги, этого не должно было случиться», — заявил республиканец.

Трамп пообещал, что если он выиграет выборы, то урегулирует конфликт еще до того, как вступит в должность.

Байден в ответ обвинил экс-президента в том, что именно Трамп подтолкнул Владимира Путина к конфликту с Киевом. Самого президента России действующий американский лидер вновь назвал «военным преступником». По словам Байдена, РФ намерена «восстановить то, что было частью советской империи», она хочет «не часть, а всю Украину».

«И потом вы думаете, что он на этом остановится? Вы думаете, он остановится, если захватит Украину? Как вы думаете, что произойдет с Польшей? Что происходит с Белоруссией? Как вы думаете, что произойдет со странами НАТО?», — задался вопросом кандидат от демократов.

Байден также прокомментировал финансовую помощь, которую США выделяют Украине. Он заявил, что все средства поступают в виде оружия, которое производиться в Штатах и на данный момент США дают Киеву именно оружие, а не деньги.

Как оценили дебаты

Перед началом дебатов, как сообщает CNN, 55% избирателей считали, что победу на них одержит Дональд Трамп. Но кандидат от Демократической партии выступил так плохо, что обеспокоил даже своих однопартийцев. После встречи 67% телезрителей заявили, что дебаты выиграл Трамп. Байдену победу отдали только 33%.

Politico пишет, что демократы после эфира «впали в панику» и начали активно обсуждать замену Байдена другим кандидатом. Один из крупных доноров Демократической партии и сторонник действующего президента США заявил изданию, что Байдену пора заканчивать свою кампанию.

«Этот человек описал речь Байдена как «худшее выступление в истории» и заявил, что Байден был настолько «плох, что никто не обратит внимания на ложь Трампа», — говорится в публикации.

Еще один представитель демократов после дебатов заявил CNN, что выступление Джо Байдена было невыразительным и бессвязным.

«Мы в заднице», — заключил собеседник телеканала.

Предвыборный штаб действующего американского президента тем не менее ответил на критику, а советник американского лидера заявил, что Байден — единственный человек, которому удалось победить Трампа, и «он сделает это снова».