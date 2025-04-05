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Ученые сделали новое открытие в храме Гроба Господня в Иерусалиме

РИА: храм Гроба Господня мог действительно быть построен на месте казни Христа
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Кристина Афанасьева/РИА Новости

Во время реставрации храма Гроба Господня в Иерусалиме археологи обнаружили под каменными плитами остатки растительной зоны, которая существовала в промежутке между I веком до нашей эры и I веком нашей эры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя археологических раскопок профессора Франческу Роману Стасоллу.

По словам ученой, обнаруженная находка укрепляет гипотезу о том, что храм действительно построен на месте, где произошли казнь и захоронение Иисуса Христа.

Из исторических источников известно, что район, где расположен храм, являлся частью построенного во времена императора Адриана во II веке города Элия Капитолина. Но во времена Иисуса этот участок еще не был заселен.

Стасолла уточнила, что речь идет о наличии виноградной и оливковой пыльцы, а также микрофрагментов корневой системы этих растений в слоях почвы. Ученым предстоит провести радиоуглеродный анализ, чтобы подтвердить их догадки.

Семь лет назад под храмом Гроба Господня раскопали сеть тоннелей, датированных I-II веками. А в 2024 году археологи выяснили, что все эти туннели ведут к мраморному плато — остаткам, предположительно, римского святилища, говорится в статье.

Ранее ученые нашли подтверждение библейской версии распятия Христа.

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