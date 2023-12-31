«Мы никогда не отступим»: Путин поздравил россиян с Новым годом

Президент России Владимир Путин выступил с традиционным новогодним обращением к гражданам страны. В своей речи глава государства указал на единство россиян, поблагодарил борцов за правду и пожелал всего самого доброго в Новом году. При этом в 2024 году Россию ожидают президентские выборы — для главы государства это уже третье новогоднее обращение в преддверии голосования. Что Путин желал россиянам перед выборами — в материале «Газеты.Ru».

Россияне осознают высочайшую значимость того исторического этапа, через который проходит Россия, тех масштабных целей, которые стоят перед обществом и той колоссальной ответственности за родину, которую чувствует каждый, считает российский президент Владимир Путин. Выступая с новогодним обращением в последний день 2023 года, он отметил, что уходящий год скоро станет частью истории, а гражданам РФ предстоит идти вперед, созидать будущее.

«В уходящем году мы напряженно трудились и многое сделали, гордились общими достижениями, радовались успехам и были тверды, отстаивая национальные интересы, нашу свободу и безопасность, наши ценности, которые были и остаются для нас нерушимой опорой. И главное, что нас объединяло и объединяет, — это судьба отечества», — добавил Путин.

В своем обращении глава государства выделил фактор единства общества. По его мнению, в пользу объединения сыграла работа на общее благо.

«Мы едины в наших помыслах, в труде и в бою, в будни и праздники, проявляя самые главные черты народа России — солидарность, милосердие, стойкость», — указал Путин.

Отдельно президент России обратился к военным, в том числе тем, кто находится на переднем краю «борьбы за правду и справедливость» . Он добавил, что родина гордится своими героями и восхищается их мужеством.

«Мы не раз доказали, что умеем решать самые сложные задачи и никогда не отступим, потому что нет такой силы, которая способна нас разобщить, заставить забыть память и веру отцов, остановить наше развитие», — продолжил Путин.

Как отметил глава государства, следующий 2024 год станет годом семьи. На этом фоне президент пожелал всем российским семьям самого доброго.

«Из истории каждой семьи складывается история нашей огромной, прекрасной и любимой родины. Ее судьбу вершим, создаем все мы — многонациональный народ России. Мы — одна страна, одна большая семья. Мы обеспечим уверенное развитие отечества, благополучие наших граждан, станем еще сильнее. Мы вместе и это самый надежный залог будущего России», — заключил Путин.

Что говорил Путин 20 лет назад

Текущее обращение президента России проходило традиционно на фоне Кремля, в отличии от прошлого года, когда выступление было записано в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону в окружении участников военной операции на Украине. При этом Путин уже третий раз за свою политическую карьеру поздравляет россиян с Новым годом в преддверии новых выборов, в которых собирается принять участие.

20 лет назад — 31 декабря 2003 года — глава государства делал это впервые. В 2004 году Путин боролся за переизбрание после первого президентского срока и в своем обращении говорил о сложностях, с которыми сталкивалась страна на тот момент.

«Осталось много нерешенных проблем. Однако мы вместе искали и находили нужные решения. А все, чего мы добились, — это не просто подарок судьбы, потому что весь год мы упорно трудились. Трудились и для себя, и для благополучия своих семей. И все это послужило нашему общему успеху. Прибавило авторитета стране в целом, достоинства — всему российскому народу. Были очевидные достижения — и в экономике, и в общественной жизни. И у нас есть все основания назвать уходящий год в целом успешным», — указывал глава государства.

В новогоднем обращении 2003 года Путин отдельно выделил прирост населения России по сравнению с предшествующим годом. Он назвал это обстоятельство хорошим знаком, подчеркнув, что россияне уверенно смотрят в будущее .

С чем президент поздравил россиян в 2017-м

Вторым предвыборным новогодним обращением в карьере Путина стала речь 2017 года. Шесть лет назад в своем поздравлении он говорил о семейном характере Нового года. По его словам, россияне подходят к этому празднику с ожиданием важных перемен.

«Они обязательно придут в нашу жизнь, если каждый из нас всегда будет помнить о своих родителях, беречь их, ценить каждую минуту, проведенную с ними, если будем больше понимать своих детей, их устремления и мечты, поддерживать тех, кто рядом, кто нуждается в нашем участии и душевной щедрости», — отмечал Путин.

В том обращении глава государства поблагодарил россиян за веру в Россию и их труд , а также его результаты. Президент пожелал успеха и благополучия гражданам государства.

«Пусть в новом году в жизни каждого человека, каждой семьи произойдут перемены к лучшему, чтобы все были здоровы, чтобы рождались дети и чтобы они радовали нас <...> Мира и процветания нашей великой России — нашей любимой и единственной!» — заключил Путин.