«Зеленский с самого начала лгал». В Польше признали, что упавшая ракета была не российской

В Польше установили, что упавшая на территории республики год назад ракета, которая убила двух местных жителей, принадлежала Украине. Украинский президент Владимир Зеленский отрицал причастность страны к произошедшему и настаивал на вине России, при этом украинская сторона не стала принимать участие в расследовании. О том, кто виновен в падении ракеты, читайте в материале «Газеты.Ru».

Генеральный прокурор Польши, министр юстиции Збигнев Зебро сообщил журналистам о завершении расследования причин падения ракеты на территории республики. Снаряд оказался украинским, передает РИА Новости.

«Расследование, проведенное польскими прокурорами, пришло к выводу, что эта ракета была украинской — еще советской. <...> Что касается места запуска и принадлежности к конкретной военной группировке, то это была украинская ракета», — сказал Зебро.

В своей речи прокурор добавил, что Киев пошел на сотрудничество в расследовании.

«Я не думаю, что это решение на уровне прокуратуры. Я думаю, что это решение скорее на высоком политическом уровне украинского государства», — уточнил Зебро.

Что случилось?

В селе Пшеводув, которое расположено в восьми километрах от границы с Украиной, вечером 15 ноября 2022 года упала ракета. Она попала по зерносушилке, где на тот момент на взвешивании находился трактор. В результате инцидента погибли два местных 60-летних фермера. У Польши есть своя система противовоздушной обороны (ПВО), однако она не сработала. Позднее польский президент Анджей Дуда заявил, что сбить ракету не было возможности:

«Удалось ли ее перехватить? Нет. Не удалось ее перехватить. Такова правда».

По его словам, ни одна страна в мире не обладает такой системой ПВО, которая может охватывать всю территорию государства. Тем более речь идет о малонаселенном приграничном районе, в котором нет стратегически важных объектов.

В интернете быстро распространились фото обломков упавшего снаряда. Военные эксперты посчитали, что это элементы управляемой зенитной ракеты С-300. Именно их использует Украина.

Дуда заявил, что, вероятнее всего, ракета не была нацелена на Польшу и что она использовалась украинскими силами обороны.

«У нас нет никаких доказательств, что ракета была выпущена российской стороной», — добавил польский президент, цитирует ТАСС.

В произошедшем обвинили Россию

Украинский президент Владимир Зеленский сразу заявил о непричастности Киева к инциденту. В течение двух дней он стоял на своем. Однако после многочисленных заявлений со стороны западных стран украинский лидер поменял риторику и заявил, что точными данными не располагает, пишет Bloomberg.

«Я не знаю, что случилось в этот раз, мы не знаем на 100%, я думаю, что мир тоже не знает на 100%. Но я уверен, что это была российская ракета и что мы использовали ракеты ПВО… Но мы должны быть справедливыми и честными, пока расследование не завершено, мы не можем говорить, какого типа была ракета, обломки которой упали на территории Польши», — заявил Зеленский.

Президент США Джо Байден тогда подверг сомнению заявления украинской стороны, передавало РИА Новости.

«Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России», — сказал американский лидер.

Позднее польский активист и священник Тадеуш Исакович-Залесский в своих социальных сетях обвинил Зеленского во лжи.

«В вопросе трагической гибели двух граждан Республики Польша президент Зеленский с самого начала лгал. Но, несмотря на это, Анджей Дуда наградил его с большой помпезностью орденом Белого орла», — написал Исакович-Залесский.

Глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох в разговоре с TVN24 признал, что ракета была украинской, но обвинил в инциденте Россию.

«Россия в тот день бомбила Украину, и Россия несет полную ответственность за все, что падает. Никто не обвиняет Украину в преднамеренных бомбардировках польской территории», — заявил Кумох.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, несмотря на уверенность американской стороны, что на территорию Польши упала украинская ракета, также обвинил во всем Россию. По его словам, РФ несет полную ответственность за «трагический инцидент», передает Reuters.

Россия опровергла свою причастность

Министерство обороны РФ в Telegram-канале заявило, что заявления польских СМИ и официальных лиц о якобы падении российской ракеты в селе Пшеводув «является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки».

«Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось. Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения», — добавили в ведомстве.