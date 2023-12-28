США задумали изъять активы России на $300 млрд, но у ЕС возникли сомнения FT: в Европе призвали изучить законность идеи США конфисковать активы РФ

США хотят разработать механизм по конфискации замороженных российских активов к 24 февраля. Переговоры об этом, по данным Financial Times, прошли на уровне министров финансов стан «Большой семерки». В Европе сомневаются в том, что инициатива Вашингтона законна, и действуют более осторожно. Однако, как отмечают эксперты, даже использование доходов от замороженных резервов, которое прорабатывают в ЕС, нелегально. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Закулисная инициатива

США предложили рабочим группам «Большой семерки» (G7, включает, кроме США, Францию, Великобританию, Германию, Японию, Италию и Канаду) изучить способы конфискации замороженных российских активов на сумму $300 млрд. Об этом написала Financial Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, вопрос конфискации активно обсуждался на уровне министров финансов стран G7 и их заместителей. Рабочие группы по предложению Вашингтона в ближайшее время оценят правовые аспекты конфискации, методы применения этого механизма, снижение рисков, а также вопрос о том, как лучше передать конфискованные средства Киеву.

США вместе с Канадой, Великобританией и Японией хотят подготовить варианты к встрече лидеров «Большой семерки», которая может пройти 24 февраля — во вторую годовщину начала боевых действий на Украине.

При этом остальные члены G7 — Германия, Италия, Франция — и ЕС «проявили некоторую сдержанность» и заявили о необходимости тщательно изучить законность конфискации активов РФ. Некоторые европейские министры, по данным FT, также призвали обеспечить высокую степень секретности в ходе обсуждения этих мер.

Что сделают с активами РФ

США и страны–члены ЕС сейчас рассматривают разные варианты: от прямой конфискации и траты активов Центробанка России до использования доходов от замороженных средств и применения их в качестве залогов для кредитов . Вашингтон, согласно публикации, пока не выступал за прямую конфискацию. Однако в этом году в рамках «Большой семерки» США распространили документ, где конфискацию называли законной в качестве контрмеры, чтобы заставить Россию прекратить боевые действия.

Журналисты издания отмечают, что Европа, где находится большая часть замороженных активов ЦБ РФ, настроена гораздо более осторожно, нежели США , так как в ЕС опасаются ответных мер Москвы на конфискацию.

Еврокомиссия, которая 12 декабря утвердила «механизм иммобилизации» доходов от российских активов, запланировала собрать с них около €15 млрд на поддержку Украины. Такой «острожный шаг», как считают эксперты, вполне возможен.

«Это альтернатива, которая с точки зрения западных стран может позволить, обходясь без незаконной конфискации российских активов, каким-то образом на них зарабатывать. Это тоже незаконно, поскольку не происходит перехода права собственности», — заявила в разговоре с газетой «Известия» директор центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований МГИМО МИД России Екатерина Арапова.

Ответ Москвы

Саму заморозку российских активов глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в интервью РБК назвала «очень негативным сигналом для всех центральных банков». По ее словам, эта мера — нарушение базовых принципов защищенности резервов.

Российские власти не раз говорили о том, что в случае конфискации активов последуют ответные меры. Дмитрий Песков 22 декабря подчеркнул, что изъятие резервов РФ чрезвычайно опасно для мировой финансовой системы.

«Если у нас что-то будет кем-то конфисковываться, то мы будем смотреть, что мы можем конфисковать в ответ. И если это что-то будет находиться, мы будем, естественно, незамедлительно это делать», — добавил пресс-секретарь президента.

До этого министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24» говорил о том, что Москва будет принимать абсолютно симметричные меры в случае отъема своих активов за рубежом. По его словам, Москва может обратить внимание на замороженные на счетах «С» средства нерезидентов.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу» предупреждал, что конфискация российских активов может привести к разрыву отношений Москвы и Вашингтона.