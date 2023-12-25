Мировой финансовой системе предрекли крах в случае конфискации российских активов

Конфискация российских активов властями США приведет к разрушению всей системы мирового финансового обращения, убежден экономист, доктор бизнес-администрирования и политический аналитик Валерий Корнеев. В беседе с телеканалом «360» он также назвал «вполне возможной» ответную конфискацию зарубежных активов Россией.

«Самое «противное» для желающих конфисковать деньги России — риски разрушить всю систему мирового финансового обращения. Другие государства, которые тоже по соглашению хранят свои международные активы в определенном месте, окажутся в эпицентре денежного распада», — заявил Корнеев.

Он объяснил, что российские инвесторы хранили деньги на Западе в соответствии с соглашением МВФ. На этих нормативах построена вся мировая финансовая система. Такая процедура необходима для оборота средств, добавил экономист. Если российские активы все-таки решат забрать, то другие страны поймут, что их резервы не находятся в безопасности. Они начнут продавать доллары и евро, и будут хранить активы в других валютах, считает Корнеев.

«На следующий день после конфискации тех резервов золото будет стоить не две тысячи долларов, а, предположим, 10. Это приведет к глобальному краху — произойдет «ядерный» финансовый взрыв на планете», — заключил эксперт.

Напомним, по данным Еврокомиссии, в ЕС заморожено €207 млрд активов России. В МИД Великобритании также отмечали, что легальный способ конфисковать российские активы для их использования на восстановление Украины пока не найден, а в Госдуме призвали запустить законодательную процедуру, которая позволит в качестве ответных мер принять решение о конфискации активов США.

Американист ранее рассказал, к каким последствиям для США приведет конфискация российских активов.