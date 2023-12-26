«Шанс для всех»: Лукашенко назвал лучшее время для окончания конфликта на Украине Лукашенко: Зеленский начал осознавать необходимость договариваться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что конфликт на Украине надо разрешить в следующем году. По его мнению, для всех сторон это лучшая возможность и последний шанс Киеву «не потерять» страну. Украинский президент ранее заявил, что переговоры с Россией не актуальны, и Киев по-прежнему стремится вернуть все земли.

Военные давят на политиков, чтобы быстрее закончить конфликт на Украине, и даже украинский президент Владимир Зеленский «начинает что-то понимать», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он сказал журналистам в Санкт-Петербурге, куда приехал на саммит ЕАЭС.

«Сейчас уже и до политиков дошло. Военные поддавливают. Как я всегда говорил, военные видят, что происходит. Давление очень сильное уже. Вы, наверное, по пресс-конференции Зеленского заметили, что он начинает понимать», — отметил Лукашенко.

По его мнению, в будущем году выпадет «самый шанс» продвинуться в урегулировании конфликта. Лукашенко заявил, что сейчас ситуация на Украине складывается хорошо для всех сторон, чтобы как раз завершить на этом.

«Думаю, что самый шанс. <...> Тем более сейчас, когда ситуация складывается благоприятно. И не только для нас. Но и для них, чтобы не потерять Украину», — считает он.

Президент Белоруссии утверждает, что если Украина не использует эту возможность, ее ждет «крах».

«Будем с ними [украинскими властями] как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс. Если они им не воспользуются, будет вообще крах», — резюмировал Лукашенко.

Зеленский 19 декабря на пресс-конференции заявил, что переговоры с Россией в данный момент «не актуальны». Он добавил, что Киев все еще намерен вернуть все свои бывшие территории.

Президент также уточнил, что сейчас Украина и еще 50 стран разрабатывают «формулу мира», которую передадут России.

«Когда будет готов соответствующий документ и все государства объединятся вокруг него, мы сможем передать его представителям России. Если они его воспримут, это будет сигнализировать о готовности к переговорам», — сообщил Зеленский. Политик отметил, что сейчас не видит «запроса» от Москвы на переговоры.

Россия регулярно заявляет, что открыта к переговорам. Президент РФ Владимир Путин обращал внимание на то, что это Зеленский своим указом прямо запретил диалог между властями обеих стран. В октябре 2022 года Зеленский подписал документ, который запрещает переговоры с Россией, пока страну возглавляет Путин.

«Там [на Украине] же декрет вышел президента — он запретил сам себе вести переговоры и всем остальным. Пускай украинцы ... указ отменят <...>, скажут публично, что они хотят [вести переговоры]. Не вижу я тут ничего такого, что нанесло бы им какой-то имиджевый урон», — призывал Путин осенью.

При этом он подчеркивал, что Россия «не отдаст свое» и будет договариваться, исходя из своих интересов. МИД России заявлял, что Украина должна прекратить боевые действия, Запад остановить поставки оружия, а также «должны быть признаны новые территориальные реалии».

The New York Times (NYT) со ссылкой на источники 23 декабря написала, что Путин якобы готов заморозить конфликт по нынешней фактической границе, и Москва еще с сентября через посредников сигнализирует об этом Западу. Собеседники газеты утверждали, что Россия согласна остаться там, «где сейчас находится на поле боя», но при этом Путин не собирается отступать «ни на метр».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тезисы статьи «концептуально неверными». «Путин, действительно, готов к переговорам, и он об этом говорил. Россия по-прежнему готова, но исключительно для достижения своих собственных целей», — пояснил Песков.