Шойгу объявил о взятии Марьинки. ВСУ это опровергают Глава Минобороны Шойгу доложил Путину о взятии Марьинки под контроль ВС РФ

Россия смогла окончательно взять под контроль Марьинку, за город много месяцев шли бои. Это первый подобный успех российской армии с момента взятия Бахмута (Артемовска) в мае 2023 года. Марьинка находится примерно в 5 км от Донецка, ВСУ превратили ее в крепость с многокилометровой системой окопов. Киев опровергает потерю города, хотя источники в украинской армии сообщали о сдаче Марьинки почти две недели назад.

Что известно о взятии Марьинки

О полном переходе Марьинки под контроль России рассказал министр обороны Сергей Шойгу во время доклада президенту России Владимиру Путину. Видео их встречи опубликовано в Telegram-канале Минобороны.

«В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки «Южная» сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка. Это пять километров юго-западнее Донецка», — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что «за девять лет» Украина сделала из Марьинки «мощнейший укрепрайон», где есть свои подземные ходы, а почти на каждой улице создан опорный пункт, хорошо защищенный от ударов авиации и артиллерии. Однако российская армия смогла «взломать» украинскую защиту. Это первый подобный успех России с мая , когда был взят Бахмут (Артемовск).

Более подробная стенограмма разговора Шойгу с Путиным выложена на сайте Кремля. Министр обороны также отметил, что взятие Марьинки «существенно» отодвигает украинскую артиллерию от Донецка.

«Взломав этот укрепрайон, наши войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор», — добавил Путин. Он уточнил, что этот вопрос еще нужно обсудить с военным командованием, но возможность, так или иначе «появилась».

Позиция Украины

ВСУ опровергают потерю города. «Бои за Марьинку продолжаются, — заявил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

— Сейчас наши военные находятся в административных границах Марьинки, но город полностью уничтожен. Говорить о полном захвате Марьинки некорректно».

При этом с украинской стороны о том, что город полностью заняли россияне, еще 13 декабря сообщил аэроразведчик 72-й ОМБр ВСУ (воюет на данном направлении) Николай Ворошнов.

«Марьинка пала. До [города] Курахово — менее 14 км по прямой дороге. Поля, посадки, хутор и небольшая деревня. <...> Почти уверен, что здесь будет следующий наступательный кулак», — передал он.

Командующий оперативно-стратегической группировкой украинских войск «Таврия», генерал Александр Тарнавский в тот же день опроверг эту информацию. «Враг <...> продолжает информационные вбросы и провокации о якобы полном взятии этого города. Оборона Марьинки продолжается», — настаивал он.

«Дело принципа». Как брали Марьинку

Активное наступление Россия начала с июня. Марьинка до 2020-го была городом районного значения. Входит в Донецкую агломерацию, между Донецком и Марьинкой по прямой 24 км. В 2014 году Марьинка оказалась на линии фронта между ДНР и ВСУ, город подвергся мощным обстрелам.

Перед началом последних военных действий здесь жили больше 9 тыс. человек. Шойгу обратил внимание на то, что в городе «достаточно большая» протяженность улиц. Министр обороны дважды в разговоре с Путиным подчеркнул, что Марьинка состоит из более чем 3 тыс. домов, каждый из которых ВСУ превратили в «хорошо укрепленную точку».

«Тут бои с 2014-го: воевали сперва подразделения ДНР, теперь мы. Для нас и для вэсэушников контроль над Марьинкой — дело принципа» — говорил в июле российский боец, замкомбата с позывным «Тишина».

Он пояснял, что украинцы прорыли через город и к нему многокилометровую систему окопов и тоннелей.

«Многие возмущаются, мол, Марьинка — маленький населенный пункт, а штурмуем ее больше пятисот дней… Здесь своя специфика. Те [враги] сидят под землей — мы штурмуем снаружи. Для них огонь артиллерии нипочем. А вот для нас — осколки, ранения... И приходится «разбирать» подвалы, чтоб выбить их. Потом закрепляемся на этих позициях — полуразобранных», — указывал на сложности военный.

Другие воевавшие в Марьинке российские бойцы рассказывали, что здесь практически не было перестрелок из ручного огнестрельного оружия. Дело осложняло и то, что позиции ВСУ хорошо замаскированы. Наступающие россияне же, пройдя многоэтажную застройку, оказались в частном секторе, который был весь на виду и хорошо простреливался.

Кто отличился в боях при Марьинке

Во взятии Марьинки особенно отметились бойцы 150-й мотострелковой дивизии Идрицко-Берлинской ордена Кутузова (ЮВО), рассказал Путину глава Минобороны.

«Кстати, эта дивизия брала Рейхстаг исторически, это название к ней перешло. <...> Отличились командиры, офицеры», — сообщил Шойгу.

Кроме того, «весомый вклад» в завоевание города внесли военные 5-й бригады и 1-го армейского корпуса. Министр обороны предложил наградить все отличившихся бойцов, Путин согласился.

Одного из отличившихся Путин и Шойгу назвали поименно. Это командир танкового батальона, старший лейтенант Александр Трошин. Он записался в армию добровольцем в апреле прошлого года, подписав контракт на десять лет.

«Он три раза горел в танке, имеет семь контузий, одно осколочное ранение. При поражении своих танков он спасал экипаж, своих боевых товарищей, спасал технику, и у него это получалось. Воевал достойно. Он сам уничтожил пять танков и 23 бронемашины различного класса. Я уже не буду говорить про другие достижения, но это видимый результат», — рассказал Путин.

Президент добавил, что Трошин неоднократно возглавлял штурмовые группы, в том числе те, что брали Марьинку.

Шойгу заявил, что хочет досрочно повысить танкиста до капитана. Трошин заслуживает большего, но по очередности званий ему положен следующим капитан, пояснил министр. Путин в ответ попросил присвоить Трошину звание майора. Он отметил, что соответствующие правила утверждает президент и может сделать исключение.