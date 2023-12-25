«Майданизация»: как протесты в Белграде привели к штурму мэрии и беспорядкам Исполняющий обязанности мэра Шапич назвал беспорядки в Белграде майданизацией

Досрочные парламентские выборы в Сербии спровоцировали протестные акции в Белграде, которые продолжаются уже несколько дней. После слов президента страны Вучича о том, что «власть сменяется только на выборах», протестующие попытались 24 декабря взять штурмом мэрию города. И.о. мэра Белграда Александар Шапич назвал беспорядки «майданизацией».

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич поблагодарила Россию за предупреждение о беспорядках в Белграде. В эфире телеканала TV Pink глава правительства рассказала о предупреждении, которое российские спецслужбы передали своим сербским коллегам.

«Это, вероятно, не будет популярно на Западе, но я действительно… чувствую, что важно встать на защиту Сербии и поблагодарить людей из российских спецслужб, которые располагали всей этой информацией и поделились ей с нами, а мы со всеми остальными», — заявила Брнабич.

Она также отметила, что «все остальные» обвиняли Сербию в распространении «российской дезинформации». О возможных беспорядках, добавила чиновник, многие знали, но отказались помогать Белграду.

Причина протестов

17 декабря в Сербии прошли досрочные парламентские выборы после того, как 1 ноября президент страны Александар Вучич распустил Народную скупщину (однопалатный парламент). В голосовании с результатом в 46,3% победила пропрезидентская коалиция «Сербия не должна останавливаться», в которую входит правящая Сербская прогрессивная партия.

Второе место с 23,6% заняла оппозиционная коалиция «Сербия против насилия» (была сформирована после двух массовых расстрелов в школах страны в мае 2023 года), третье — «Ивица Дачич – премьер Сербии» с 6,6%.

Лидеры оппозиционного блоке «Сербия против насилия», несогласные с итогами муниципальных выборов в Белграде, 18 декабря вывели своих сторонников на улицы. Митингующие сначала собрались перед зданием городской скупщины, а потом переместились к Республиканской избирательной комиссии (РИК). Они скандировали «Измена», «Выборы не сдадим» и требовали отменить результаты голосования, сообщал портал N1. Здание РИК забросали яйцами и помидорами, протестующие безуспешно попытались проникнуть внутрь.

Лидеры оппозиции потребовали от избиркома аннулировать результаты муниципальных выборов. По мнению лидеров «Сербии против насилия», в Белград привезли около 40 тысяч избирателей из других городов Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

close Сторонники оппозиции пытаются штурмовать здание городского собрания в Белграде, Сербия, 24 декабря 2023 года Сторонники оппозиции пытаются штурмовать здание городского собрания в Белграде, Сербия, 24 декабря 2023 года Сторонники оппозиции на митинге в Белграде, Сербия, 24 декабря 2023 года Сторонники оппозиции на митинге в Белграде, Сербия, 24 декабря 2023 года Лидер оппозиции Александар Кута во время акции протеста в Белграде, Сербия, 24 декабря 2023 года Полную галерею можно посмотреть

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19 декабря протестующие вновь собрались у здания РИК. Они перекрыли движение на центрально улице Белграда — улице Краля Милана и выкрикивали лозунги. Акции проходили на протяжении шести дней.

Глава избиркома Владимир Димитриевич заявил, что митингующие напали на директора РИК Миладина Ковачевича. Около 22:30 (00:30 по мск) тот выходил из здания комиссии, и на него набросились. Ковачевич ударился спиной, коллегам удалось поднять его и вернуть обратно. Нападение на директора РИК осудила сербский премьер Ана Брнабич.

Обострение в Белграде

24 декабря, на шестой день протестов, президент Сербии Александар Вучич заявил, что митинги и провокационные заявления оппозиции не будут иметь никакого результата, потому что в стране «власть сменяется только на выборах».

«Скажите мне, какая другая [кроме протестов и беспорядков] цель? Чего вы действительно хотите? Оказывать давление на кого-то, чтобы он изменил избирательную волю, украл голоса на выборах по вашему приказу, чтобы вы пришли к власти? Народ вас не желает, а вы решили, что очень сильно себя любите и хотите изменить волю избирателей. Как вы это планировали осуществить, если не каким-нибудь насильственным путем?» — сказал Вучич на пресс-конференции.

После этих слов президента протестующие снова вышли на митинг к зданию РИК и перекрыли улицу Краля Милана. Между избиркомом и резиденцией Вучича появилась сцена, с которой звучала музыка.

Позже около тысячи участников протеста переместились к главному входу городской администрации. Люди размахивали флагами Сербии и ЕС, выкрикивали антиправительственные лозунги и требовали от охраны открыть вход в здание. Когда из этого ничего не получилось, сторонники оппозиции решили штурмовать мэрию Белграда. Флагштоками они снесли дверь и выбили окна. Начались стычки с полицией. В разбитые окна участники акции протеста начали кидать камни и файеры вместе с дымовыми шашками, из строя вывели камеры видеонаблюдения.

На фоне беспорядков Вучич анонсировал срочное обращение к нации. В нем президент Сербии подчеркнул, что попытка захвата здания городской администрации Белграда не является революцией, а правоохранительные органы полностью контролируют ситуацию.

«Ни о какой революции речи не идет», — сказал политик.

После этого митингующие предприняли новую попытку штурма мэрии. В ответ на это правоохранители применили слезоточивый газ.

Ближе к полуночи по местному времени на площадь перед зданием прибыло много полицейских во главе с министром внутренних дел Сербии Братиславом Гашичем. Протестующих удалось разогнать. Правоохранители встали по периметру площади и живым щитом окружили здание администрации города.

Вучич на фоне приходящего созвал срочное заседание совета безопасности Сербии. Как сообщает TV Pink, на нем президент Сербии поблагодарил всех сотрудников МВД и назвал беспорядки в Белграде «попыткой насильственного захвата институтов Сербии».

Глава государства также сообщил, что в акции протеста участвовали около 2,5 тысячи человек. 35 митингующих задержали. Серьезные ранения в ходе стычек получили двое полицейских.

«Наши охранные агентства полностью предвидели это (беспорядки. — «Газета.Ru»), мы информировали общественность, и все они притворялись наивными, как будто не знали, о чем идет речь», — заявил Вучич.

Исполняющий обязанности мэра Белграда Александар Шапич после осмотра повреждений в здании администрации назвал беспорядки в городе «майданизацией». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила, что за попытками раскачать ситуацию в Сербии стоит коллективный Запад, который использует техники майданных переворотов.