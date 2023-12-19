«Попытка дожать уличным путем»: грозит ли Сербии цветная революция Политолог Лукьянов не видит предпосылок для «майдана» после протестов в Сербии

Досрочные выборы в Сербии запустили цепочку протестов в столице республики. Оппозиция отказалась признавать итоги голосования в скупщину (парламент) Белграда, выведя тысячи людей на улицы. Демонстрация переросла в попытку штурма столичного избиркома и захвата 70-летнего директора бюро статистики. В оппозиции обещают продолжить акции, отказываясь признавать победу правящей коалиции. Чего добиваются противники властей и может ли протест перекинуться на всю Сербию — в материале «Газеты.Ru».

Сторонники оппозиционного условно проевропейского блока «Сербия против насилия» призывают к новой более масштабной акции протеста у здания Республиканской избирательной комиссии (РИК) в центре Белграда. По информации местных СМИ, на демонстрацию просят привести с собой как минимум трех людей, тем самым в разы увеличив ее численность.

Протесты у РИК вспыхнули вечером 18 декабря на фоне объявления предварительных результатов выборов в парламент (скупщину) столицы Сербии. По их итогам, победу одержала правящая коалиция во главе с Сербской прогрессивной партией президента Александара Вучича, получив 48 мандатов в городском собрании (38,9% голосов). Второе место за блоком «Сербия против насилия» — 43 мандата (34,6% голосов), а замыкает тройку лидеров «Национально-демократическая альтернатива» с семью местами (6% голосов). На четвертом месте «Мы — голос народа» и социалисты, обе партии получили по шесть мандатов, набрав в районе 5% голосов.

В оппозиции с предварительными итогами не согласились, призвали их аннулировать и вывели на улицы тысячи людей с требованием переголосования. Параллельно лидеры «Сербия против насилия» обвинили власти в фальсификации голосования и объявили голодовку для организации новой избирательной кампании.

Что не устроило оппозицию

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают причины демонстраций. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что на общенациональном уровне сербская оппозиция проиграла весьма убедительно и тут довольно трудно что-либо оспаривать, а в Белграде есть шансы на успех.

«Как теперь принято в демократических странах, после волеизъявление путем голосования, предпринимается попытка волеизъявления другими способами. В Белграде между правящей коалицией и оппозицией разрыв меньше, чем на общенациональном уровне, поэтому идет попытка дожать уличным путем.

Такие процессы теперь часть политической культуры в государствах, где нет полной веры в демократические институты», — пояснил эксперт.

В свою очередь руководитель Отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН, профессор НИУ ВШЭ Екатерина Энтина отметила, что высокая вероятность протестов в Белграде признавалась всеми сторонами еще до голосования.

«То, что сейчас происходит, — это в какой-то степени совершенно рутинная ситуация для внутренней сербской политической жизни. В оппозиции требуют переголосования, поскольку, по предварительным результатам, никто не сможет получить коалиционное большинство в скупщине Белграда. По итогам выборов неожиданно на авансцену сербской политической жизни вышел протестный и во многом фриковый блок «Мы — голос из народа» во главе с Бранемиром Несторовичем. По факту от него зависит, будет ли переголосование или нет», — полагает эксперт.

Она добавила, что блок Нестеровича занимает крайне антизападные позиции, поэтому шанс на коалицию с ним есть лишь у партии Вучича. Энтина подчеркнула, что в таких условиях оппозиция пытается максимально вывести людей на улицы, создать протестный потенциал в Белграде и эмоциональную атмосферу недопустимости подобных итогов выборов.

Ждет ли Сербию переворот

Вечерний протест 18 декабря вылился в попытку штурма РИК вместе с нападением на 70-летнего руководителя управления статистики избиркома, которого из толпы демонстрантов спасли коллеги. По информации местных СМИ, активисты пытались проникнуть в ведомство с сумкой с ножами и битами. В итоге захватить здание они не смогли, но забросали его яйцами и туалетной бумагой, а также перекрыли центр Белграда. На улицы сербской столицы вышли тысячи людей, и их количество может лишь вырасти в последующих демонстрациях.

С точки зрения Федора Лукьянова из журнала «Россия в глобальной политике», протестная ситуация, вероятно, ограничится Белградом.

«Вряд ли тут чего-то стоит ожидать. Вероятно, протесты постепенно утихнут. Вучич, его партия и их союзники достаточно уверенно контролируют политическое поле, в том числе в Белграде. То есть ждать «майдана» или какой-то цветной революции в Сербии не стоит», — добавил эксперт.

Екатерина Энтина из Института Европы РАН считает, что какого-то переворота в Сербии действительно не произойдет. По ее мнению, протесты касаются непосредственно ситуации в скупщине Белграда.

«Протесты не связаны с парламентскими выборами, как минимум по состоянию на сегодняшний день. И пока не наблюдается предпосылок для того, чтобы оппозиция выступила с лозунгами об обнулении голосования в парламент, как и то, что они могут быть удовлетворены», — пояснила эксперт.

Зачем оппозиции Белград

Протесты касаются непосредственно столичной скупщины и не затрагивают досрочные парламентские выборы, которые проходили в тот же день. На общенациональном уровне «Сербия против насилия» никаких претензий к победе Вучича, по крайней мере пока, не предъявляет. По предварительным итогам, правящая коалиция получает абсолютное большинство в Народной скупщине Сербии с 46,67% голосов. Оппозиция на втором месте с 23,62%, следом социалисты с 6,56%, а затем коалиция «Доктор Милош Йованович — надежда для Сербии» с 5,04% и блок «Мы — голос из народа» с 4,7%.

По мнению Федора Лукьянова, ситуация в столичном парламенте имеет особое значение для политических сил в Сербии. Он добавил, что занять основной город важно в любом государстве.

«Контроль над столицей всегда важен. В любой стране основа политической жизни происходит в столице, и в этом смысле понятно, почему именно из-за нее обычно разгораются какие-то конфликтные ситуации», — отметил эксперт.

По словам Екатерины Энтиной из Института Европы РАН, контроль над скупщиной Белграда — чувствительный вопрос, так как власть в столице дает некоторую политическую легитимность обеим сторонам. Она указала, что именно победитель выборов назначает мэра Белграда.

«В практическом смысле контроль над Белградом имеет довольно нейтральное значение. Все крупные и важные решения, касающиеся столицы, принимаются и контролируются на республиканском уровне. Поэтому при наличии у правящей коалиции абсолютного большинства в парламенте не так важно, кто будет мэром Белграда — их кандидат или оппозиционный», — заключила эксперт.