«Мягкая мобилизация»: военкоматы Львова предлагают прохожим подписать контракт с ВСУ Военкоматы Львова на улицах предлагают мужчинам заключить контракт с ВСУ

Украинские власти активизировали набор военнослужащих в ряды ВСУ. Во Львове началась «мягкая мобилизация»: сотрудники военкоматов ходят по улицам и «ловят» мужчин призывного возраста, чтобы рассказать им о плюсах службы по контракту. Кроме того, в Киеве, Одессе и Кривом Роге прошли рейды, в ходе которых повестки вручали прямо в кафе и даже спортзалах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Агитация и рейды

Сотрудники военкоматов во Львове рассказывают прохожим о преимуществах службы по контракту прямо на улицах, пишет украинское издание «Страна.ua». Такая «мягкая мобилизация» началась на западе Украины в середине декабря.

Отмечается, что агитаторы общаются только с мужчинами призывного возраста. Ни об одном случае вручения повесток в рамках данной акции не сообщалось.

Пресс-служба Львовского территориального центра комплектования подтвердила, что сотрудники военкомата, а также представители десантно-штурмовых войск «ведут ряд мероприятий по информированию граждан о преимуществах прохождения военной службы по контракту».

В последние недели на Украине также участились рейды военкомов по общественным местам. Накануне правоохранители в форме СБУ прошли по ресторанам Киева и Кривого Рога, вручив повестки. Ранее сообщалось о рейдах по фитнес-центрам Одессы.

Наказание для уклонистов

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая предложила лишать гражданства тех, кто выехал за пределы страны, уклоняясь от мобилизации, и не вернулся.

«Как вы относитесь к тому, чтобы гражданам, подлежащим призыву, но выехавшим за границу, дать срок на возврат, а в случае невозвращения, лишить гражданства/арестовать активы?» — написала Безуглая в Telegram.

С февраля 2022 года в стране действует военное положение. Кроме того, согласно указу о всеобщей мобилизации, большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.

Мобилизация женщин

14 декабря стало известно, что на Украине могут начать мобилизовывать и женщин, но только для службы в тыловых частях ВСУ. Кроме того, у них будет «уникальное право» на отсрочки или увольнение в связи с беременностью.

«На боевые должности — только по желанию, а вот связисты, финансисты, юристы, кадровики, повара и так далее — а не только медики — в ВСУ нужны», — уточняла Безуглая.

Соответствующий законопроект планируется зарегистрировать в Раде в течение двух недель.

По словам Безуглой, из миллиона солдат ВСУ воюет всего лишь треть, а штаты тыловых частей чрезмерно раздуты, что мешает демобилизации и ротации военнослужащих на переднем крае.

16 декабря депутат уточнила, что призывной возраст для мобилизации планируется снизить с 27 до 25 лет.

По ее словам, законопроект о мобилизации отменяет срочную службу в армии и вводит вместо нее базовую общевойсковую подготовку для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Срок подготовки составит три месяца.

Важным изменением станет отмена отсрочки для сотрудников полиции, Бюро экономической безопасности и пенитенциарной службы.

Значительная часть предложенных поправок регулирует работу военного командования. Предлагается проводить обязательную ротацию, сократив срок пребывания бойцов на линии фронта до трех месяцев. Законопроект предусматривает право на увольнение, которое можно будет получить после 36 месяцев службы (сроки на период военного положения). Поправки также определяют тех, кто имеет право на увольнение или отсрочку.