«Удержание позиций не имеет значения»: Украина меняет стратегию

Украина принимает новую, неожиданную стратегию и пока откладывает попытки контрнаступления, пишет Bild. Активные действия со стороны ВСУ возможны, только если соотношение сил будет десять к одному в пользу Украины. В то же время издание Welt отмечает, что Киев запросил у Вашингтона самолеты-истребители F-16 и F-18, ракетные комплексы, танки Abrams и другое вооружение, необходимое для контрнаступления.

Генштаб Украины пересмотрит военную стратегию и пока отложит попытки контрнаступления, пишет немецкая газета Bild. Основная цель украинской армии сейчас — нанести максимально возможный урон живой силе противника и по возможности нивелировать потери со своей стороны.

«Задач наступать и даже удерживать невыгодные для обороны участки не ставится. То, что мы наблюдаем, в целом является контролируемым отступлением с боем», — говорится в материале.

Один из офицеров ВСУ рассказал изданию, что дальнейший план Киева звучит следующим образом: «При соотношении десять к одному в нашу пользу мы продолжим, при отношении один к одному мы отступаем».

Другой военнослужащий, имя которого не приводится, сказал изданию, что цель состоит в нанесении российской армии «максимальных потерь».

«Позиции не имеют значения, главное, чтобы большинство украинцев остались живы», — сказал собеседник Bild.

Источники издания сообщают, что отступление ВСУ предполагает создание минных полей. Утверждается, что военные сохраняют «надежду на достижение кульминационного момента, когда российское наступление рухнет». Тогда удержание или даже возвращение территорий вновь будет приоритетом.

Для такого сценария украинцам также необходимо, чтобы на фронте оказалось «оружие, меняющее правила игры»: крылатые ракеты ATACMS или Taurus, а также истребители, в частности, американские F-16. Военные полагают, что такое оружие позволит ВСУ перехватить инициативу.

Подготовленная оборона

Украина была вынуждена отложить контрнаступление и уйти в оборону из-за действий российских войск, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Украина не то что решила сменить стратегию — мы ее заставили перейти к обороне. Но оборона предопределяет, что атакующие несут большие потери, чем обороняющиеся», — заявил он в беседе с «Лентой.ру».

По словам Матвийчука, когда Вооруженные силы Украины перешли к наступлению, они столкнулись с подготовленной обороной РФ. В данный момент украинские войска пытаются поспешно перейти к обороне, что может повлечь серьезные потери.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о «новой фазе войны» и переходе к строительству оборонительных сооружений по всей стране. «Мин и бетона в стране точно хватит», — сказал украинский лидер.

Контрнаступление в 2024-м

Немецкое издание Welt в свою очередь пишет, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году. Причем отправной точкой для него может стать левый берег Днепра.

Согласно данным газеты, США получили от Украины список пожеланий по вооружению, куда входят ударные вертолеты Black Hawk и Apache, самолеты-истребители F-16 и F-18, ракетные комплексы, танки Abrams, БПЛА и боеприпасы, что косвенно говорит о планируемых масштабных маневрах.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, как уточняет Welt, не был сторонником контрнаступления, начатого в июне этого года, так как был уверен в невозможности быстрого прорыва. Изменение стратегии с наступательной на оборонительную «помогло выиграть время».