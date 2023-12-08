Финляндия не стала выдавать Украине экс-командира «Русича». Суд считает, что там его будут пытать Финский суд освободил экс-командира ДШРГ «Русич» Яна Петровского

В Финляндии освободили экс-командира диверсионно-штурмовой группы «Русич» Яна Петровского (Воислава Тордена). Верховный суд страны отказал в экстрадиции Петровского на Украину, опасаясь, что там он подвергнется пыткам и насилию. Пока Петровский остается в заключении, но адвокат обещал приехать за Петровским со всеми документами и забрать его. Вероятнее всего, после освобождения его выдворят из Финляндии.

Верховный суд Финляндии постановил немедленно освободить 36-летнего россиянина, бывшего командира диверсионно-штурмовой группы «Русич» Воислава Тордена (Ян Петровский), сообщает газета Helsingin Sanomat.

Мужчину задержали по запросу Украины — там его подозревают в участии в террористической группировке во время вооруженного конфликта в Донбассе. Кроме этого, украинская сторона отправила запрос на экстрадицию военного в 2014 и 2015 годах. В июле этого года Тордена задержали за нарушение миграционного законодательства Финляндии. В августе власти Украины попросили у Хельсинки экстрадировать его.

Верховный суд Финляндии решил, что на Украине Петровского могут пытать, поскольку страна нарушает положения Конвенции по правам человека. В распоряжении суда оказались данные о том, что за последние два года из-за переполненности украинских тюрем условия содержания в них значительно ухудшились, поэтому заключение может представлять угрозу для жизни и здоровья. Более того, финнам сообщили, что подозреваемых в сотрудничестве с Россией пытают. Киев заверял, что пыток не будет, но запрос все равно отклонили.

В своем решении финны сослались на практику Европейского суда по правам человека и на Верховный суд Швеции.

«Счастливая новость. В Верховном суде одержана победа», — сказал государственный защитник Тордена Хейкки Лампела.

Он пока не сообщил подзащитному, что его отпустили, поскольку не смог до него дозвониться. Лампела собирается приехать в исправительное учреждение в Вантаа и сообщить лично. На руках у защитника уже есть «карточка освобождения», а значит бывшего командира «Русича» освободят в ближайшее время.

«Это решение — доказательство того, что Верховный суд — независимый институт и не следует политическим взглядам», — сказал Лампела.

Министерство юстиций Финляндии не стало комментировать, как будет обработан запрос об экстрадиции после вынесения приговора. Однако чиновники отметили, что Тордена не могут насильно оправить на Украину вопреки решению суда.

Тем не менее, газета Ilta-Sanomat сообщила, что вероятнее всего его выдворят из Финляндии после освобождения.

Как Воислав Торден оказался Яном Петровским — «Славяном» из «Русича»?

Ян Петровский родился в Иркутске. В 2004 году он переехал в Норвегию. Там он заинтересовался неонационализмом. Участвовал в военных действиях в Донбассе в 2014-2015 годах в качестве добровольца.

В 2016 году его лишили вида на жительство Норвегии из-за слишком длительного пребывания за пределами страны. Он был арестован за нарушение миграционного законодательства, после чего депортирован. Норвежские власти назвали Петровского «угрозой безопасности» страны. Норвегия и Чехия запретили Петровскому въезжать во все страны Шенгенской зоны, но по документам Воислава Тордена он смог получить вид на жительство Финляндии.

20 июля 2023 года пограничная служба Финляндии в аэропорту Хельсинки проводила досмотр граждан у выхода на посадку самолета во французскую Ниццу. Одним из пассажиров оказался гражданин России и обладатель вида на жительство в Финляндии Воислав Торден. Фотографии Тордена совпали с фотографиями Яна Петровского в базе данных. Так пограничники узнали, что перед ними «Славян» из диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич», писали финские СМИ.

23 августа финские правоохранительные органы подтвердили российской стороне, что «задержали российского гражданина по обращению украинских властей». Тогда дипмиссия РФ направила запрос на встречу с россиянином, но им не ответили.

При этом ДШРГ «Русич» в своем Telegram-канале подтвердила задержание Петровского. Группа утверждает, что информацию об аресте специально не передавали СМИ.