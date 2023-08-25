Финляндия может выдать Украине командира ДШРГ «Русич» Петровского

Российский националист Ян (Славян) Петровский арестован в Финляндии. Он участвовал в боях в Донбассе, проводил антииммигрансткие рейды и был признан угрозой безопасности Норвегии. Теперь его выдачи требует Украина.

В Финляндии задержан один из лидеров диверсионно-штурмовой и разведывательной группы «Русич» россиянин Ян Петровский, участвовавший в боевых действиях на Украине, сообщает MTV. Суд постановил оставить его под стражей, передает Ilta Sanomat, однако еще не вынес решение по вопросу об экстрадиции, запрошенной Киевом.

Мужчину подозревают в совершении «террористических преступлений, произошедших в период с июня 2014 года по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях», в этот период ДШРГ «Русич» участвовала в боях на стороне ЛНР и ДНР. Сам Петровский вину отрицает.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство, правоохранительные органы Финляндии 23 августа подтвердили «задержание российского гражданина по обращению украинских властей», в тот же день дипмиссия РФ направила запрос на встречу с россиянином, однако ответа финской стороны не последовало.

В дипломатическом представительстве заявили, что находятся в контакте с адвокатом и родственниками задержанного, не назвав его имени.

ДШРГ «Русич» в своем Telegram-канале подтвердила задержание Славяна (позывной Петровского. – «Газета.Ru»).

По утверждению группы, он был задержан месяц назад, при этом информация специально не доводилась до СМИ «в интересах человека и дела».

Славян в Норвегии

Ян Петровский родился в Иркутске, откуда с матерью переехал сначала в Санкт-Петербург, а затем, в 2004 году, в Норвегию. Там, как сообщает NRK, он был замечен в связях с ультраправыми движениями. Телерадиокомпания называет его «сторонником российского неонациста и мастера боевых искусств Вячеслава (Рыжего Тарзана) Дацика».

По данным VG, Петровский также участвовал в патрулировании улиц Тёнсберга в составе группы «Солдаты Одина» – антииммигрантсткого движения, зародившегося в Финляндии и распространившегося на другие страны. Официально группа отвергает обвинения в расизме и неонацизме. Кроме того, во время жизни в Норвегии он работал в тату-салоне True Metal Tattoo, где регулярно проводились встречи националистов.

NRK также сообщает об участии Петровского в конфликте в Сирии «в составе крайне правой группировки» на стороне президента страны Башара Асада. Сам же россиянин в интервью норвежскому консервативному порталу Frieord заявлял об участии в боевых действиях в Донбассе в 2014-2015 годах.

«Когда я увидел, что новое правительство решило отправить военные силы для борьбы с народом Восточной Украины, я понял, что сейчас приближается гражданская война. Тогда мне стало совершенно ясно, что на востоке Украины будут развеваться либо российские флаги, либо флаги ЕС. Тогда я решил поучаствовать в конфликте в качестве воина-добровольца», – сказал он.

В 2016 году россиянин был лишен вида на жительство в Норвегии из-за слишком длительного пребывания за пределами страны и арестован за нарушение миграционного законодательства, после чего депортирован. Норвежские власти назвали Петровского «угрозой безопасности» страны.

Кто такие «Русичи»

Диверсионно-штурмовая и разведывательная группа «Русич» была создана участником российского националистического движения Алексеем Мильчаковым в 2014 году в составе батальона ЛНР «Бэтмен» под командованием Александра Беднова (в августе 2014 года занимал пост министра обороны ЛНР, погиб в январе 2015 года. – «Газета.Ru»).

«Русич» состоит в основном из волонтеров из России и других стран Европы. Большинство из нас — язычники, и мы следуем скандинавской вере в войну, которая является частью нашей общей скандинавской/славянской культуры»,

– заявлял Петровский в интервью Frieord в 2015 году.

В Telegram-канале группы Славян обозначен как командир отряда «Zимаргл» – «одного из специальных отдельных подразделений, сформированных под оперативно-разведывательные задачи на территории Украины». Как утверждает Минфин США, в 2022 году он занял пост командира ДШРГ после ранения Мильчакова под Харьковом. По версии американского ведомства, группа связана с ЧВК «Вагнер» и «Союзом добровольцев Донбасса».

В июне 2022 года Петровский появился на похоронах добровольца Алексея Пожарова, писала «Фонтанка». Там он фактически заявил об участии ДШРГ в специальной военной операции на Украине.

«Алексея мы знали под позывным Камень. Я хочу поправить: не с 28 февраля, а с 24 февраля он принимал участие в военной операции <...> Он был первый вместе с моим подразделением, кто пересек границу», – заявил тогда Славян.

В сентябре 2022 года депутат Государственной думы Анатолий Вассерман обратился в Следственный комитет и Генпрокуратуру в связи с возобновлением участия «Русича» в боевых действиях на Украине. Он призвал провести проверку на предмет причастности ДШРГ к военным преступлениям.

«Русич» и сам Петровский находятся под санкциями Соединенных Штатов, Евросоюза, Швейцарии, Новой Зеландии и Японии.