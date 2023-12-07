Совфед назначил дату президентских выборов. СРЗП уже пообещала выдвинуть Путина Совфед назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года

Совфед назначил дату президентских выборов — 17 марта 2024 года. «Справедливая Россия — За правду» уже объявила о намерении выдвинуть кандидатуру Владимира Путина. Сам президент о планах баллотироваться не заявлял, его пресс-секретарь Дмитрий Песков призвал «набраться терпения». ЦИК РФ допустила возможность трехдневного голосования и заявил, что россияне, находящиеся за рубежом, проголосовать через ДЭГ не смогут. Будут ли проводить голосование в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — пока неизвестно.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Решение приняли единогласно: за проголосовали 162 сенатора.

«По сути, этим решением дается старт началу предвыборной кампании», — сказала на заседании спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Она назвала предстоящие выборы «историческими»: «Они определяют вектор нашего развития, наш путь в переломный период, в крутое время тектонических изменений для всего человечества».

На заседании выступила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Она сообщила, что голосование может пройти в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. Центризбирком рассмотрит эту возможность 8 декабря.

Глава ЦИК отметила, что выборы президента впервые будут проходить в такой «токсичной» геополитической обстановке , когда «рухнули останки дряхлых демократических декораций».

По ее словам, из-за политики западных стран дистанционное голосование за рубежом не предусмотрено.

«Хочу заверить вас, что избирательная система нашей страны обладает мощным запасом прочности для того, чтобы организовать и провести грядущие выборы именно так, как это требует и ждет наш народ, потому что для нас народ — это главный судья и главный экзаменатор», — добавила Памфилова.

Решение о проведении выборов в новых регионах пока не принято. ЦИК проведет консультации с силовыми ведомствами и до 12 декабря сообщит, возможно ли это.

«До 12 декабря мы должны принять такое решение о возможности проведения выборов [в новых регионах] в условиях военного положения. Все будет точно так же, как мы и принимали в единый день голосования в сентябре. Решение проводить или не проводить выборы мы сможем принять после того, как проведем соответствующие консультации с ФСБ, Минобороны и другими силовыми ведомствами», – цитирует Памфилову ТАСС.

Если ЦИК все же решит организовать выборы в этих регионах, порядок их проведения опубликуют позднее.

Матвиенко заявила, что от мартовских выборов зависит «успешность нашего российского ответа на главные вызовы времени». По ее словам, задача государства — не допустить даже малейших нарушений, провокаций, ошибок и халатности.

«Сейчас такая внутренняя легитимность, доверие людей к результатам голосования для нас важнее всего. Наш долг — такую легитимность гарантировать. Именно это имеет для нас значение, а не уже заранее составленные доклады ангажированных иностранных организаций, которые обязательно попытаются дискредитировать наши выборы, они нам уже давно неинтересны», — заявила Матвиенко.

Путина выдвинут в президенты

Партия «Справедливая Россия — За правду» планирует выдвинуть Владимира Путина кандидатом от своей партии на выборы президента РФ, сообщил журналистам глава СРЗП Сергей Миронов. В пресс-службе фракции «Газете.Ru» подтвердили эту информацию.

«Все верно. На пресс-подходе Сергея Михайловича Миронова в Госдуме сегодня он сказал лично об этой теме», — сообщила пресс-секретарь.

В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков призвал «набраться терпения», напомнив, что никаких заявлений президента об участии в выборах пока не было.

Владимир Путин ранее отмечал, что в связи с принятыми поправками к Конституции он имеет возможность баллотироваться в 2024 году. Нынешний президентский срок для него — четвертый по счету. Однако он еще не объявил о своем намерении баллотироваться в пятый раз. При этом Песков уже выражал уверенность, что на выборах--2024 никто не сможет составить конкуренцию действующему президенту.

«Если мы предположим, что президент все-таки выдвинет свою кандидатуру, то очевидно, что реальную конкуренцию в нашей стране на нынешнем этапе президенту никто составить не может», — заявлял он.