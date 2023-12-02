«В полную силу». Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа В ХАМАС заявили об освобождении всех женщин и детей из числа заложников

Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа «в полную силу» и отозвал переговорщиков из Катара, поскольку ХАМАС не выполнил свою часть соглашения по освобождению заложников. В палестинском движении настаивают, что освободили всех женщин и детей, захваченных в ходе атаки 7 октября. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Конец перемирию

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ возобновил полномасштабные атаки на сектор Газа. Он подчеркнул, что перемирие было сорвано по вине движения ХАМАС, отказавшегося отпустить еще 15 израильских женщин и двоих детей, находящихся в заложниках.

«Мы продолжаем с того места, на котором остановились», — цитирует Галанта The Times of Israel).

Министр также назвал «очень впечатляющими» результаты наступления израильских военных. «Тысячи террористов ликвидированы, по десяткам штабов [нанесены удары], сотни терабайт информации находятся в наших руках, сотни террористов схвачены и допрошены в Израиле», — перечислил Галант.

Замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури в свою очередь заявил, что больше не ведет никаких переговоров о перемирии. «Обмена пленными не будет до тех пор, пока агрессия не прекратится и не будет достигнуто всеобъемлющее и окончательное прекращение огня», — отметил он.

1 декабря Армия обороны Израиля объявила о возобновлении боевых действий. По данным ЦАХАЛ, в этот день средства защиты перехватили в небе запущенную из сектора Газа ракету. Практически сразу Reuters со ссылкой на источники сообщило о приостановке проезда грузовиков с гуманитарной помощью через контрольно-пропускной пункт «Рафах». За минувшие сутки израильтяне нанесли удары по 400 террористическим объектам в палестинском анклаве.

В городе Ашкелон на юге Израиля 2 декабря звучат сигналы воздушной тревоги.

Отзыв переговорщиков

Глава израильской разведывательной службы «Моссад» Давид Барнеа по указу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отозвал переговорщиков из Катара, пишет газета Times of Israel. Причиной стало то, что переговоры с движением ХАМАС о новом перемирии «зашли в тупик».

«После тупика в переговорах по указанию премьер-министра Биньямина Нетаньяху глава «Моссад» Давид Барнеа приказал своей команде переговорщиков в Дохе вернуться в Израиль.

Террористическая организация ХАМАС не выполнила свою часть соглашения, которая предусматривала освобождение всех детей и женщин по списку, который был направлен ХАМАС и утвержден им»,

— говорится в сообщении канцелярии премьера, распространенном пресс-службой.

Барнеа поблагодарил премьер-министра Катара Мухаммеда бен Абделя Рахмана Аль Тани, а также коллег из США и Египта «за партнерство и огромные посреднические усилия» в деле освобождения заложников.

Катар с первых дней военного конфликта выступал посредником на переговорах между ХАМАС и Израилем и сыграл ключевую роль в организации временного перемирия.

Освобождение заложников

24 ноября Израиль и ХАМАС договорились о четырехдневном прекращении огня, в ходе которого должен был пройти обмен заложниками и палестинскими заключенными. Позже срок перемирия несколько раз продляли.

ХАМАС за время гуманитарного перемирия освободил 110 заложников. По информации движения, среди заложников больше не осталось женщин и детей.

«Израиль настаивает, что ряд женщин и детей продолжает находиться у нас в заложниках, но мы заявили, что их нет. Мы обменяли тех женщин и детей, которые у нас были. Если и есть какие-то случаи, то мы о них не знаем или не смогли до них добраться», — сообщил Al Jazeera замглавы политбюро движения аль-Арури.

«Остальные заключенные в секторе Газа — это солдаты и гражданские лица, служившие в оккупационной армии», — добавил он.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что ХАМАС по-прежнему удерживает 136 израильских заложников, в том числе 17 женщин и детей.