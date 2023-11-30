«Скандальные высказывания». Израиль отозвал посла из Испании МИД Израиля отозвал посла в Испании после заявления премьера Санчеса

Израиль отозвал своего посла в Мадриде «для консультаций», поводом стали высказывания премьер-министра Испании Педро Санчеса по поводу действий израильских военных в секторе Газа. Испанский политик ранее выразил сомнения в том, что Израиль соблюдает международное право при ведении боевых действий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Власти Израиля отозвали для консультаций посла в Мадриде, заявил глава израильского МИД Эли Коэн.

«Ввиду скандальных высказываний испанского премьер-министра, которые я считаю безосновательными, я принял решение об отзыве посла Израиля в Испании в Иерусалим для консультаций», — сказал он.

Ранее в четверг глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху назвал слова испанского премьера Педро Санчеса «постыдными».

Заявление Санчеса

Санчес заявил, что «серьезно сомневается» в том, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) соблюдает нормы международного права при проведении операции в секторе Газа.

«Мы видим видеокадры и растущее число умирающих детей, так что я серьезно сомневаюсь в том, что Израиль соблюдает международное гуманитарное право», — отметил политик.

«То, что мы видим в Газе, — это недопустимо», — добавил он.

При этом Санчес вновь осудил атаку ХАМАС на Израиль 7 октября, назвав произошедшее «абсолютно чудовищным», и призвал к немедленному освобождению заложников. Он добавил, что Мадрид выступает за долгосрочное урегулирование палестино-израильского конфликта путем создания независимой Палестины.

С начала боевых действий в Газе было убито более 14 800 человек, в том числе около 6 тыс. детей. В результате атаки 7 октября на Израиль погибли 1200 человек.

Независимость Палестины

В ходе первой зарубежной поездки после переизбрания председателем кабмина Санчес посетил Израиль и Палестину, где встретился с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, а после — с президентом Палестины Махмудом Аббасом. «Израиль имеет право защищаться, но должен уважать международное право. Ответ не может подразумевать смерть невинных людей, в том числе тысяч детей», — заявил испанский политик по итогам турне.

Он также выступил за то, чтобы палестинские власти как можно скорее взяли под свой контроль сектор Газа. «Мы должны добиться создания жизнеспособного палестинского государства», — отметил Санчес.

Днем позже премьер подчеркнул, что страны ЕС должны вместе признать Палестину, но если это не произойдет, Испания «будет принимать собственные решения».

Палестина (Палестинская автономия) — частично признанное государство, его независимость признали 138 из 193 государств — членов ООН.