«Дебаты исчерпаны». Председатель ОБСЕ оценил возможность исключения России

Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи (в центре слева) выступает с речью на пленарном заседании Совета министров ОБСЕ в Скопье, Северная Македония, 30 ноября 2023 года

Дискуссия об исключении России из ОБСЕ «исчерпала себя», заявил председатель организации Буяр Османи. Он напомнил, что в 1992 году из ОБСЕ исключили Югославию из-за массовых нарушений прав человека. Сейчас, по его словам, ситуация иная — в организацию включены страны с разными мнениями. Более того, как отметил Османи, некоторые считают ОБСЕ платформой для диалога между противоположно мыслящими странами.

Дискуссия исчерпана

Разговор о возможном исключении России из состава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) себя исчерпал, заявил действующий председатель организации, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи. Такое мнение он высказал по итогам Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье.

Министр отметил, что в 1992 году из организации в рамках принципа консенсуса без согласия одной страны — «консенсус минус один» — исключили Югославию. По его словам, такое решение было принято из-за массовых нарушений прав человека в стране после начала военных действий.

Османи выразил мнение, что аналогичный принцип не сработает в нынешних обстоятельствах, поскольку внутри ОБСЕ существуют разногласия. По его словам, некоторые считают организацию платформой для диалога между противоположно мыслящими странами.

«ОБСЕ не является и никогда не была организацией единомышленников. А цель ОБСЕ — объединить эти страны с разными мнениями посредством взаимодействия с всеобъемлющим подходом к безопасности для обеспечения мира и стабильности в нашем регионе. Поэтому я считаю, что эти дебаты исчерпаны, по крайней мере на данном этапе», — подчеркнул председатель организации.

Решения министров

Встреча министров иностранных дел стран — членов ОБСЕ прошла с 30 ноября по 1 декабря в столице Македонии Скопье. По итогам встречи главы внешнеполитических ведомств договорились назначить Мальту следующим председателем организации (на 2024 год). Это решение одобрили все члены организации, подчеркнул Османи.

Также министры договорились продлить мандаты генерального секретаря международной структуры Хельги Шмид и еще троих сотрудников из числа руководителей.

В ОБСЕ входят 57 стран, среди которых Россия, США, Белоруссия, Азербайджан, Великобритания, Грузия, Исландия, Киргизия, Люксембург, Таджикистан, Черногория, Швеция.

Позиция России по ОБСЕ

На встрече в Скопье присутствовал глава МИД России Сергей Лавров. По итогам участия в министерской встрече он заявил о «полной деградации» всего созданного в рамках организации по трем направлениям безопасности. По его словам, страны Запада «не извлекли никаких уроков из своей провальной линии на разрушение ОБСЕ» и продолжают добивать организацию.

«Мы наблюдаем полную деградацию всего того, что было создано в ОБСЕ и до этого в рамках совещаний по безопасности и сотрудничеству в Европе», — сказал он, добавив, что упадок наблюдается в военно-политическом, в экономическом, экологическом, гуманитарном, правозащитном измерениях.

Накануне Лавров на встрече Совета министров иностранных дел ОБСЕ заявил, что организация подошла к заседанию в плачевном состоянии, и дальнейшие перспективы альянса неясны.

«Чуть более чем через год исполнится 50 лет Хельсинскому заключительному акту. В этой связи с сожалением вынуждены констатировать, что к этой юбилейной дате ОБСЕ подходит в плачевном состоянии, а ее перспективы остаются неясными», — сказал министр.

Он добавил, что Россия приложила максимум усилий для формирования общего пространства безопасности в Европе, основанного на сотрудничестве, однако «западные политические элиты, присвоившие себе право вершителей судеб человечества, сделали близорукий выбор не в пользу ОБСЕ, а в пользу НАТО».